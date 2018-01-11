Бузова рассказала, почему у нее нет собственной квартиры

Телеведущая и певица Ольга Бузова, выпустившая в прошлом году музыкальный альбом и несколько клипов, по-прежнему живет в съемной квартире.

В интервью изданию "Антенна-Телесемь" певица рассказала, почему ей пока не удалось обзавестись собственным жильем. "Почему не задумалась раньше? В первую очередь, я хотела купить квартиру маме", - поделилась Бузова.

Жилье для мамы она приобрела в Петербурге, откуда родом. "Я мечтала, чтобы у мамы была шикарная квартира в Санкт-Петербурге, прямо рядом с работой, чтобы она туда-обратно быстро добиралась", - рассказала певица, подчеркнув, что ей ничего не жалко для семьи и родных.

Впрочем, свою съемную квартиру Бузова очень любит и считает своей крепостью: "У меня все всегда убрано, разложено по полочкам, живые цветы стоят".

Что же касается собственного жилья – это в планах. Ольга мечтает о месте, в котором она проживет счастливо всю свою жизнь.