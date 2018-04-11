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Бюджет покупки квартир в Подмосковье уменьшился

11 апреля 2018 г. 565
Фото: © Russian Look/Anton Gyngazov

В области стоимость покупки сгнизилась, а вот в Москве произошел небольшой рост.

Стало известно, что в  период с начала 2015 года до конца 2017 года средний бюджет покупки квартиры на первичном рынке в массовом сегменте снизился на 16% и составляет сейчас 4,3 млн рублей. Об этом сообщает ФСК "Лидер".

В то же время, Москва демонстрировала значительные колебания, практически восстановив за прошедший период показатели начала 2015 года. Таким образом, средняя стоимость лота — 10 млн рублей для комфорт-класса и 6,4 млн рублей — для стандарт-класса.

Наибольшее снижение среднего бюджета покупки столичных квартир в новом фонде с начала 2015 года зафиксировано в бизнес- и элитном сегментах – на 24% до 18,3 млн и 151 млн, соответственно. А вот средний бюджет покупателей премиум-сегмента сократился чуть меньше – на 17% до 69,6 млн рублей.

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