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Бюджетные новостройки в Подмосковье вытесняют дорогой сегмент

13 марта 2018 г. 498
Фото: © shutterstock.com

Новостроек бизнес-класса в Подмосковье становится все меньше - комфот-класс практически догнал по качеству более дорогой сегмент и стал сильным конкурентом.

Почти три четверти новостроек в Подмосковье относятся к комфорт-классу, доля бизнес-класса в общем объеме предложения в области в последние годы становится все меньше, говорится в сообщении компании "Метриум".

С 2011 года объем предложения бизнес-класса в Подмосковье сократился с 11% до 8%. Территориально проекты распределены неравномерно и сосредоточены в основном в нескольких крупных городах.

Главными причинами, снижающими интерес покупателей к жилью бизнес-класса стали ценовая конкуренция со стороны московских проектов и улучшение качества новостроек комфорт-класса, в результате нынешние проекты в сегменте комфорт практически не уступают проектам следующего ценового сегмента, а жилье в них доступно более широкому кругу покупателей.

Квадратный метр в подмосковном бизнес-классе дороже квадрата класса комфорт почти в 2 раза, в итоге покупатели могут за те же деньги купить квартиру классом ниже, но в два раза больше, которая по качеству мало чем будет отличаться от более дорогого предложения.

В Москве же по итогам минувшего года впервые за 5 лет было зафиксировано сокращение объема новостроек массового сегмента и увеличение доли бизнес-класса. За 5 лет число новостроек бизнес-класса выросло с 34% до 41%, в то время как объем новостроек массовых сегментов снизился с 56% до 49%.

Девелоперы традиционно идут вслед за покупательскими предпочтениями, интересу же покупателей к более дорогому жилью способствуют демократичные цены и широкий выбор проектов в различных районах. В итоге покупатель может выбрать наиболее подходящую ему квартиру из достаточно обширного предложения.

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