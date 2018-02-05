Бывшая учительница Путина завещала свою квартиру России

Владимир Путин помог своей учительнице купить квартиру в Тель-Авиве, и в завещании, по всей видимости, речь идет именно об этой недвижимости.

Бывшая учительница президента РФ Владимира Путина, скончавшаяся в конце прошлого года в Израиле, завещала свою квартиру в Тель-Авиве России. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ.

Как пояснил представитель посольства, сейчас власти пытаются найти наследников Мины Юдицкой с израильской стороны, и как только их обнаружат, будет принято решение по квартире.

Мина Моисеевна Юдицкая преподавала немецкий язык в 281-й школе Ленинграда, где в 1960-х годах учился будущий президент. В 1973 году она эмигрировала в Израиль.

Со своим учеником Юдицкая встретилась в 2005 году, когда Путин приезжал в Израиль. По просьбе российского лидера женщине помогли купить небольшую квартиру в Тель-Авиве, видимо, речь в завещании идет о ней.

Бывшая учительница Владимира Путина скончалась в возрасте 96 лет.