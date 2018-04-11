Цена квадратного метра на вторичке снизилась на 1,4%

С начала 2017 года средняя стоимость квадратного метра варьируется в диапазоне от 183,1 до 187,6 тыс. рублей.

Интересными данными поделились эксперты компании "НДВ-Супермаркет недвижимости", По их информации, стоимость квадратного метра по итогам первого квартала 2018 года снизилась на 1,4%. Показатель составил 183,1 тыс. руб. за кв м, что сопоставимо с результатом за третий квартал 2017 года.

Надо заметить, что с начала 2017 года средняя стоимость квадратного метра варьируется в диапазоне от 183,1 до 187,6 тыс. рублей – самое высокое значение за этот период было зафиксировано во втором квартале 2017 года.

Средняя цена квадратного метра в панельных домах составила 160,5 тыс. рублей, в монолитных – 221, 1 тыс. рублей.

А вот объем предложения относительно предыдущего квартала снизился на 4,7%. Динамика спроса сменилась на положительную – показатель вырос на целых 9,8%.

Если рассматривать ситуацию по округам, то в тройке лидеров, по данным 1 квартала 2018 года, по-прежнему ЮВАО, ВАО и ЮАО.