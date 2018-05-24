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Центробанк не пугает ипотечный пузырь

24 мая 2018 г. 187
Фото: © shutterstock

О том, что Банк России регулирует ипотечную сферу, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе своего выступление на Петербургском экономическом форуме.

Банк России регулирует ипотечную сферу в России, и сейчас в ней нет пузырей, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе своего выступление на Петербургском экономическом форуме.

Она подчеркнула, что Центробанк следит, "чтобы ипотека была качественной".

"Регулируем ее, чтобы там не было пузырей. У нас нет никаких сейчас опасений", - подчеркнула Набиуллина.

Международный экономический форум в Петербурге проходит с 24 по 26 мая. Девиз форума в этом году: "Создавая экономику доверия".  Телеканал "Россия 24" ведет прямые трансляции с ПМЭФ 2018.

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