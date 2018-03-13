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Центробанк сузил список страховщиков застройщиков

13 марта 2018 г. 144
Фото: © shutterstock.com

В обновленном списке осталось 15 компаний.

Банк России сузил список организаций, которые имеют право заключать договоры страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по договору, говорится в материалах, размещенных на сайте регулятора. Из списка исключена компания "Энергогарант".

В список на данный момент входит 15 страховых компаний: "Проминстрах", "Ингосстрах", ВСК, "Уралсиб", "Альфастрахование", "ВТБ Страхование", "Югория", "Абсолют страхование", "РСХБ-Страхование", ПАРИ, "Московская акционерная страховая компания", "БИН Страхование", "Верна", "СК "Респект", "Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков".

СК "Энергогарант" была основана в 1992 году РАО "ЕЭС России" для страхования крупных рисков в энергетической сфере. В конце прошлого года рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности страховщика на уровне ruАА- со стабильным прогнозом.

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