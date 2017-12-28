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Цены на аренду элитных квартир взлетели до рекорда

28 декабря 2017 г. 605
Фото: © shutterstock.com

Самая высокая ставка найма в элитном сегменте в Москве второй месяц удерживает рекордное значение.

Самая дорогая квартира в аренду в Москве сдается за 800 тысяч рублей – ставка стала рекордной для 2017 года, говорится в сообщении компании "Инком-Недвижимость". За эту цену сдается квартира площадью 210 метров в историческом центре Москвы, в элитном клубном доме в Погорельском переулке. В квартире выполнен авторский ремонт, жилье обставлено изящной мебелью от ведущих брендов. Территория охраняется, есть подземная парковка.

На втором месте – квартира за 600 тысяч рублей в месяц в элитном ЖК на Краснопролетарской улице, в районе станции метро "Маяковская". Площадь жилья – 280 квадратных метров, квартира укомплектована мебелью и бытовой техникой, окна выходят на тихий двор, территория огорожена и под охраной. В стоимость найма входят два машино-места на подземной парковке.

Третье место у 320-метровой трехуровневой квартиры на Остоженке за 550 тысяч рублей в месяц. В квартире есть три санузла и пять спален. Сейчас там идет ремонт, и владельцы готовы учесть пожелания будущего арендатора. В стоимость найма входит машино-место на парковке во дворе.

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