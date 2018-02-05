Цены на машино-места в московских новостройках отличаются в 16 раз

Спрос на места на парковках в комфорт-классе остается по-прежнему невысоким.

Диапазон цен на места в подземных паркингах жилых комплексов комфорт-класса в Москве варьируется от 400 тысяч рублей до 6,65 миллиона, минимальная и максимальная стоимость отличаются в 16 раз, говорится в сообщении ФСК "Лидер".

Стоимость мест в наземных паркингах отличается в 10 раз: самое дешевое стоит 240 тысяч рублей, самое дорогое – 2,5 миллиона.

В среднем же машино-место на подземном паркинге обойдется в 1,5 миллиона рублей и в 1 миллион на наземной парковке.

Общий объем машино-мест в январе в жилых комплексах комфорт-класса составляет 43,5 тысячи единиц, при этом продано пока только 12,8% от всего объема.

В прошлом году, по данным компании, было продано 6 654 машино-места, это на 20% больше, чем в 2016 году. Однако спрос на места на парковках в комфорт-классе остается по-прежнему невысоким.