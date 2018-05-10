Цены на первичном рынке вновь могут снизиться из-за запуска новых проектов

С начала года столичные девелоперы запустили строительство сразу 53 новых объектов. Продолжающийся рост предложения окажет давление на уже упавшие цены на первичном рынке Москвы.

Москомстройинвест в апреле выдал шесть заключений о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям закона о долевом строительстве. Без этого документа застройщик не имеет права начинать заключать ДДУ с потенциальными клиентами. Сейчас на рассмотрении ведомства остается еще 27 заявок.

"Основной причиной отказов традиционно остается некорректное заполнение проектной декларации. Такие заявки мы направляем застройщику на доработку, после чего он может снова подать документы на получение ЗОС ", - пояснил глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Всего с начала года регулятор одобрил 53 заявки на получение заключения о соответствии. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года было выдано 31 заключение.

Стоит отметить, что за первые четыре месяца года девелоперы подали в Москомстройинвест сразу 120(!!!) на получение заключения о соответствии.

Представители регулятора связывают рост активности девелоперов с несколькими факторами. Во-первых, стоит учесть, что норма о необходимости получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям закона о долевом строительстве была введена в законодательство лишь 1 января прошлого года. Из-за этого, в частности, первое заключение было выдано лишь в феврале. Можно сказать, что девелоперам требовался некоторый ознакомительный период для адаптации к новым правилам.

Вторая причина роста числа заявок от застройщиков – их стремление вывести проекты на рынок до 1 июля 2018 года, а именно, до вступления в силу новых поправок в 214-ФЗ.

Многие пытаются успеть вывести проекты на рынок "по старым правилам", соглашается генеральный директор компании "Бон Тон" Наталия Кузнецова. "Со второго полугодия начинается применение большого количества новых требований к застройщикам значительно усложняющих осуществление жилищного строительства", - напоминает она.

Например, вступает в силу правило "один застройщик – одно разрешение на строительство", меняется порядок контроля за целевым использованием денежных средств дольщиков, вводится схема банковского контроля за хозяйственной деятельностью застройщиков, новые квалификационные требования к игрокам и др.

Примечательно, что среди новых проектов доминирует бизнес-класс. По оценкам топ-менеджера, к нему относится 56% проектов, вышедшего в реализацию с начала 2018 года. Для сравнения доля проектов комфорт-класса – 32%.

Исходя из существующей структуры предложения по соотношению классов на первичном рынке в старых границах Москвы, можно говорить о небольшом перевесе в сторону бизнес-класса, соглашается председатель совета директоров "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова.

"С начала этого года в сегменте "бизнес" на столичный рынок вышло 7 жилых комплексов, в то время как в классе "комфорт" - только четыре. Впрочем, нужно учитывать и локацию. Также можно отметить, что в последнее время на рынок довольно активно выходят комплексы апартаментов, например, в апреле вышло 4 новых проекта с апартаментами, в то время как в жилом формате новых проектов не было", - рассказала она.

Бум запуска новых проектов в свою очередь вновь окажет давление на средневзвешенную цену квадратного метра. Логично, что при выходе проектов на начальной или даже нулевой стадии строительной готовности по привлекательным ценам и с увеличением доли такого предложения в общем объеме, средневзвешенная цена по рынку или конкретному сегменту будет снижаться, соглашается Ирина Доброхотова. Однако в проектах в активной стадии реализации при продвижении стройки ценник обычно закономерно растет. Поэтому цены будут корректироваться на фоне изменения общей структуры рынка в сторону увеличения доли проектов на низкой стадии строительной готовности, прогнозирует эксперт.

В краткосрочной перспективе - до конца текущего года – небольшое снижение средней цены квадратного метра возможно, но если принять во внимание планы перехода на проектное финансирование, то в среднесрочной перспективе снижение СВЦ "квадрата" маловероятно, считает Наталия Кузнецова из "Бон Тон".

Отметим, в настоящее время в столице действуют более 106 тыс. ДДУ на сумму свыше 1 трлн рублей.