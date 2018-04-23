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Цены на подмосковную "вторичку" упали до уровня 2012 года

23 апреля 2018 г. 841

Вторичный рынок Подмосковья столкнулся с затоваренностью. На фоне снижения ипотечных ставок и роста предложения новостроек в Новой Москве покупатели теряют интерес к покупкам  недвижимости с рук в области.

На вторичном рынке жилья Московской области зафиксирован рекордный за последние годы объем предложения. Сейчас на продажу выставлено около 53 тыс. квартир, что является максимальным уровнем за последние пять лет, отмечают в отделе исследований "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости".

Лидеры по объему предложения - Балашиха, Красногорск, Химки, Одинцово, Люберцы, Мытищи, уточняют в "ЦИАН".

Предпосылок, что сложившаяся затоваренность исчезнет естественным путем нет: по данным Росреестра Московской области, в I квартале 2018 года зарегистрированных прав на жилые помещения по всем типам перехода прав (в т.ч. дарения, наследования и пр.) было на 2% меньше, чем в I квартале прошлого года. Таким образом, накрывший столицу ипотечный бум так и не добрался до областного вторичного рынка, констатирует управляющий партнер "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости" Татьяна Саксонцева.

В подобных условиях ценники на жилье постепенно идут вниз. Например, средняя удельная цена предложения в ближнем Подмосковье за последний год снизилась на 2,9%, в среднем Подмосковье – на 4,1% и на 3,7% в дальнем Подмосковье. В итоге, сейчас цены на вторичное жилье в области соответствуют ценам весны 2012 г. 

Эксперты объясняют низкий интерес к предложениям жилья с рук в области с развитием Новой Москвы и снижением ипотечных ставок.

"Мы не видим оживления спроса, потому что людей больше интересуют бюджетные новостройки в спальных районах столицы и в Новой Москве, а также из-за того, что снижение ставок по ипотеке в меньшей степени, чем в Москве стимулирует спрос – бюджет покупки в области меньше, а доля ипотечных сделок и до снижения ставок была высокой", – констатирует Татьяна Саксонцева.

У жилья в области есть свою стабильная целевая аудитория, которая не меняется на протяжении последнего десятилетия, считает руководитель аналитического центра "ЦИАН" Алексей Попов. По его словам, можно выделить четыре ключевых группы таких покупателей. Например, часто жилье в области приобретают покупатели, чей бюджет ограничен, но им крайне важно получить максимум метража и эргономики планировочного решения.

Вторая группа клиентов – сами жители Подмосковья, не желающие менять свой сложившийся образ жизни.

Также к числу покупателей областной "вторички" можно отнести граждан из других стран и регионов, для которых различия между столицей и пригородами, при взгляде издалека не так заметны. Стоит отметить, что бюджет сделки в среднем Подмосковье сопоставим с большинством региональных центров и составляет около 55 тыс. рублей за "квадрат". 

Четвертая целевая группа покупателей жилья в области – те, кто ищет в отдельных районах Подмосковья лучшую экологическую ситуацию, тишину и спокойствие, недоступные в 12-миллионном мегаполисе.

Впрочем, улучшить ситуацию для продавцов и повысить интерес к этой локации могут не столько рыночные факторы, сколько анонсированная ранее идей о строительстве сети Московских центральных диаметров. Речь идет о нескольких скоростных железнодорожных ветках, которые свяжут столицу и крупнейшие города области.

"Область уступает Москве по скорости развития транспортной инфраструктуры, и это обстоятельности отчасти сдерживает местный рынок недвижимости. Хотя в Подмосковье традиционно лучше экологическая обстановка и дешевле жилье, многие покупатели предпочитают покупать квартиры в столице из-за их близости к местам работы. Запуск прямых скоростных линий от области к центру города помог бы решить эту проблему", - заявлял ранее глава комитета по строительству "Опоры России" Дмитрий Котровский.

Рост числа сквозных электричек с Савеловского на Белорусское и с Рижского на Курское направления железной дороги будет продвигаться как проект "нового наземного метро", что  привести к росту цен предложения на квартиры в пристанционных кварталах в Одинцово, Лобне, Красногорске, Подольске, соглашается Алексей Попов из "ЦИАН".

"В центрах подмосковных городов не так много крупных строящихся новостроек, поэтому именно владельцы квартир на "вторичке" постараются первыми извлечь выгоду из объявленного анонса или начала реализации проекта", - уточняет эксперт.

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