Цены на треть ниже московских: что купить в Литве по цене столичной двушки

Хотя Литва уже несколько лет страдает от массовой миграции населения, цены на недвижимость в стране растут. В прошлом году ее стоимость увеличилась на 8,5%, но, несмотря на это, местное предложение остается одним из самых доступных в Европе.

Литва - небольшая европейская страна (население 3 млн. человек и постоянно сокращается) со своими лечебными курортами, Балтийским побережьем, самыми высокими мужчинами в Европе и доступными ценами на недвижимость.

93% местных жителей имеют в собственности какую-либо недвижимость, которая здесь считается самой выгодной и надёжной инвестицией. Если вы недавно продали московскую двушку, заработав на этом 10 млн. рублей, то можете обзавестись недвижимостью в Литве – с таким бюджетом сюда можно смело ехать.

КУЛЬТ СОБСТВЕННОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ

В кризис в Литве, как и во всей Европе, рынок недвижимости рухнул - цены упали почти на 50%. Ситуация стала выправляться последние два года. Поспособствовал этому рост экономики, которая в прошлом году прибавила 3,8%, подсчитали в департаменте статистики страны. Стоит отметить и рост доходов населения - в прошлом году средняя зарплата литовцев выросла на 7,5% и достигла отметки в 885 евро.

Еще одним фактором, который помог восстановиться литовскому рынку недвижимости - низкие банковские ставки на кредиты – до 2%. Это, и низкие цены на жилье подогревали спрос на рынке и оживили строительную отрасль.

В прошлом году, по данным Eurostat, Литва вошла в число лидеров по росту строительных работ. В четвертом квартале минувшего года объем строительства в Литве вырос на 10,5%. По данным статистического ведомства, за первые три квартала количество выданных разрешений на строительство выросло на 13 % до 12,7 тыс., а число сделок с недвижимостью выросло на 3 % до 124,6 тыс.

Хорошую динамику показали и цены на жилье, которые поднялись на 8,5% (по данным Eurostat, это восьмой показатель по росту цен в ЕС). В результате, в некоторых районах рост цены наконец-то побили рекорды 2008 года. Самый большой скачок цен был зафиксирован на рынке новостроек, где стоимость жилья прибавила 9%."Вторичка" в целом по стране подорожала на 3,6%.

Некоторые эксперты говорят о возможном перегреве рынка, другие считают, что предпосылок к этому нет.

"Цены на квартиры за год повысились примерно на 3%, но с учётом инфляции почти не изменились. Квадратный метр стоит в среднем около 1,5 тыс. евро в Вильнюсе и около 1 тыс. в Каунасе и Клайпеде. Первичные квартиры в Литве стоят в среднем около 1,3 тыс. евро за 1 кв. м, вторичное жильё — около 800 евро", - рассказывает эксперт по зарубежной недвижимости Tranio Юлия Кожевникова.

Сейчас спрос превышает предложение, экономика Литвы растет, безработица сокращается, ставки по ипотеке остаются низкими, поэтому есть предпосылки для дальнейшего роста цен, допускает она.

Сами литовцы, согласно исследованиям, считают вложение денег в недвижимость – хорошей инвестиций. Каждый второй житель Литвы считает, что инвестиции в недвижимость являются самыми привлекательными. Каждый третий убежден, что сейчас выгоднее продавать ее, чем покупать. Стоит отметить, что в Литве царит культ собственности. Если в целом по Европе число арендующих жилье достаточно высокое, то в Литве этот показатель не превышает 10%. Местные жители считают, что лучше иметь свое жилье, лучше всего – коттедж.

БЕЛОРУССЫ НА ЗАМЕНУ РОССИЯНАМ

Доля иностранных покупателей на рынке недвижимости невелика и составляет около 10%. Россиян в последнее время среди них мало.

"Спрос русских на недвижимость в Литве упал, причина - политическая составляющая, санкции. Многие люди не хотят вкладывать деньги в европейскую недвижимость. Причин на это много - за год цены в Литве выросли, строить стали меньше, чем за другие годы. Рынок уже насыщен", - считает директор агентства недвижимости Hermil (специализируется на европейском рынке) Любовь Бикбаева.

Зато недвижимость в Литве часто покупают граждане Белоруссии.

"В Белоруссии высокие ставки по ипотеке и купить жильё сложно, поэтому многие приобретают в Литве, где ставки по ипотеке низкие (около 2 %). Одни покупают дешёвое жильё в сёлах, чтобы получить долгосрочную шенгенскую визу для работы в Европе, другие — квартиры в Вильнюсе для себя или сдачи в аренду", - поясняет Юлия Кожевникова.

Рынок недвижимости Литвы не одарит своего покупателя бонусами в виде заоблачной арендной доходности или видом на жительство. Главное преимущество местных "квадратов" жилья – доступные цены (но растущие) и невысокие ставки по ипотеке.

Для иностранцев покупка квартиры под сдачу в аренду будет приносить стабильный доход. "Если купить квартиру в новостройке и сдать ее в долгосрочную аренду, то будет от 6,5% по 8% годовых в среднем по Вильнюсу", - говорит Любовь Бикбаева.

Цены на квартиры в новостройках в Вильнюсе начинаются от 50 тыс. евро. Аренда в новостройке двухкомнатной квартиры в Вильнюсе начинается от 350 евро.

Для иностранцев нет никаких ограничений при покупке недвижимости – они могут приобретать практически любую недвижимость, исключение – сельхозучастки. К минусам покупки недвижимости в Литве можно отнести сокращающееся население и маленькую экономику, говорят эксперты.

Новостройки в цене

Вильнюс является лидером рынка недвижимости Литвы, на него приходится половина всех сделок. Цены здесь растут быстрее всего, что объясняется ликвидностью и доходностью столичного бетонного капитала. Наиболее популярные районы для покупки недвижимости – Пилайте, Шнипишкес и Науяместис. Среди квартир большей популярностью пользуются новостройки – на них приходится около 40% сделок.

Вильнюс является сейчас туристической столицей Литвы и приезжает много туристов. По сравнению с 2016 по 2017 год прирост туристов составил 6,1%. Поэтому можно зарабатывать на аренде.

По данным агентства недвижимости Ober-Haus, средняя стоимость кв. м. жилья в Вильнюсе равна 1469 евро (102,8 тыс. рублей). Для сравнения, в феврале стоимость "квадрата" комфорт-класса в Москве была почти на треть дороже – 149,8 тыс. рублей.

В новостройке в микрорайоне Баалтупяй, расположенном к северу от центра Вильноса "двушку" в 44 кв. м. можно купить за 60 тыс. евро (4,2 млн. рублей). Двухкомнатная квартира на "вторичке" в центре Вильнюса площадью 44 кв. м. обойдется в 108 тыс. евро (7,6 млн. рублей).

Для покупки жилья можно рассмотреть курортные Палангу, Клайпеде или Друскининкае, известный своими минеральными источниками и целебными грязями. Эти курорты уже на протяжении многих лет остаются самыми любимыми для покупки недвижимости у наших соотечественников.

Цены здесь на недвижимость почти сопоставимы с Вильнюсом. Например, купить в Паланге на берегу Балтийского моря можно купить апартаменты в доме бизнес-класса за 89 тыс. евро (6,2 млн. рублей). В портовом Клайпеде за 62 тыс. евро предлагают квартиру в 89 кв. м. (4,8 млн. рублей). По цене московской двушки" в Каунасе, который известен средневековая крепость у слияния рек Нярис и Нямунас Каунасский замок можно купить коттедж в 120 кв. м. В сельской местности цены гораздо ниже, в среднем кв.м. обойдется в 500-700 евро.