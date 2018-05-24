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Честный и порядочный: для риелторов разработали этические нормы

24 мая 2018 г. 499
Фото: © shutterstock.com

В России подготовили проект профессионального стандарта для риелторов - их поделят на три категории, обяжут не скрывать реальнудю стоимость объекта и не клеветать на коллег.

Проект профессионального стандарта для риелторов подготовлен в России, Минтруд планирует утвердить его в третьем квартале текущего года, пишут "Известия".

Риелторов поделят на три типа в зависимости от их компетенции: вспомогательные функции и осмотр объектов будут осуществлять агенты, эксперты будут анализировать спрос и предложения, также на них организация и сопровождение сделки, а брокеры возьмут на себя управление всей работой.

Значительная часть профстандарта посвящена "необходимым этическим нормам". Риелторы должны соблюдать конфиденциальность информации, полученной от клиента, проявлять честность и порядочность, не скрывать реальную стоимость объекта, не клеветать на коллег и не использовать в личных интересах некомпетентность или же состояние здоровья клиента.

Оценивать квалификацию риелторов будет Совет по профессиональным квалификациям, созданный на базе Торгово-промышленной палаты. На сайте Центра оценки квалификаций риелторы смогут загрузить необходимые документы, а затем сдать экзамен – в экзаменационном центре или онлайн.

Между тем, эксперты, опрошенные РИА Новости, считают, что профстандарты смогут защитить рынок от мошенников. В настоящее время профессиональных стандартов в риелторской сфере нет, как нет и надзорных организаций, регулирующих работу риелторских компаний.  Нет и профильного образование: риелторов обучают сразу же на месте, в компаниях, среди сосикателей на должность приветствуются обладатели юридического или экономического дипломов. Однако среди риелторов много и гуманитариев, при этом в профессию довольно часто идут домохозяйки, которые после декрета на хотят или не могут вернуться к прошлой профессии.

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