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Число недорогих новостроек в Москве продолжает сокращаться

10 апреля 2018 г. 330
Фото: © shutterstock.com

На рынке массовых новостроек Москвы впервые за три года отмечается устойчивое сокращение объема предложения, говорится в исследовании компании "Метриум".

Сокращение числа квартир отмечается три квартала подряд – с июня 2017 года по февраль 2018-го. За это время объем предложения стал меньше на 18%, сейчас в продаже, по данным компании, находится 17,8 тысячи квартир.

Эксперты говорят, что уменьшение числа квартир свидетельствует об оздоровлении ситуации на рынке. Однако высокая конкуренция среди застройщиков остается на высоком уровне: вол многих ЖК сохраняются значительные объемы нераспроданных квартир, параллельно предложение пополняется новыми корпусами, и даже рекордно высокая покупательская активность не смогла сильно изменить баланс между спросом и предложением.  

Между тем, за январь и февраль текущего года в Москве заключили почти столько же договоров долевого участия, сколько за весь первый квартал прошлого года – 10,4 тысячи.

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