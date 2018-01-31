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Число нелегально сдаваемых квартир увеличилось

31 января 2018 г. 880

По итогам прошлого года число выявленных, к примеру, в Москве квартир, которые были арендованы с нарушениями закона, выросло на 4 тысячи или на 6% по сравнению с 2016 годом.

В России продолжается серьезная борьба с нелегальной сдачей квартир в аренду. По итогам прошлого года число выявленных, к примеру, в Москве квартир, которые были арендованы с нарушениями закона, выросло на 4 тысячи или на 6% по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Всего же в российской столице председатели советов столичных общественных пунктов охраны порядка (ОПОП) за прошедший год выявили около 66 тысяч квартир, сдаваемых в аренду с нарушениями законодательства.

Интересно, что рекордсменами по нарушениям в 2017 году стали собственники, проживающие в Северном административном округе, где было выявлено 11 тысяч незаконно сдаваемых в аренду квартир. От Северного округа отстали Восточный, Южный и Центральный административный округа, где было выявлено порядка 8 тысяч подобных квартир.

 

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