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Число "официально обманутых" дольщиков может увеличиться

14 февраля 2018 г. 543
Global Look Press, Kirill Pochivalov

Минстрой планирует к 2022 году почти полностью решить проблему обманутых дольщиков. Накануне ведомство скорректировало критерии присвоения такого статуса.

В 2017 году обещанное жилье или компенсацию за него получили около шести тысяч обманутых дольщиков, сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень на селекторном совещании. Таким образом, были восстановлены права дольщиков примерно в 140 проблемных объектах.

"Большая часть объектов достроена, в отношении дольщиков 12 объектов приняты компенсационные меры. В конечном итоге принятые меры позволили восстановить права 6 тысяч обманутых дольщиков"- цитирует министра агентство РИА "Недвижимость".

Всего по итогам января в реестре проблемных объектов числится 836 проектов. По словам министра, уже в этом году планируется решить сложности по 360 объектам. Всего к 2022 году министерство планирует добиться восстановления правд граждан в отношении 774 проблемных объектов.

Примечательно, что вчера ведомство решило пересмотреть критерии присвоения статуса обманутого дольщика. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном портале правовой информации, и вступает в силу с 23 февраля.

Одно из важнейших нововведений заключается в пересмотре сроков простоя стройки по объекту. Если раньше объект получал статус проблемного при условии, что там не велись работы в течение девяти месяцев, то теперь этот срок снижен до полугода.

Также для отнесения объекта к числу проблемных теперь будет достаточно чтобы в отношении застройщика была введена одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве.

Еще одним новым поводом для включения объекта строительства к числу проблемных является нарушением застройщиком проектной документации.

Эти шаги являются частью политики по ужесточению требований к застройщику и максимальной защите прав дольщиков, считает коммерческий директор Est-a-Tet Владимир Моребис.

"Дольщикам, чьи объекты находятся в категорическом недострое, конечно, данные изменения не помогут, но те компании, которые сейчас ведут достройку своих проектов это новшество должно дополнительно дисциплинировать. С принятием поправок мы увидим постоянную миграцию из одного статуса в другой – немало проектов задерживается в среднем на полгода, на седьмой месяц проект вводят, и покупателей переводят в число "необманутых", - отмечает эксперт.

Включение граждан в "реестр обманутых дольщиков" производится в заявительном порядке после предоставления регионами данных в Минстрой, напоминают юристы Tenzor Consulting Group.

"Официальные сведения Минстроя России по количеству обманутых дольщиков далеки от реальной картины: гражданам отказывают не только на основании неправильно оформленных для включения в реестр документов, но также и потому, что ранее в нормативном правовом акте отсутствовали критерии, по которым фактически можно было признать гражданина «обманутым дольщиком", - указывают эксперты юридической компании.

Новый приказ позволит расширить круг заявителей. Отметим, сейчас число "официально обманутых" дольщиков в стране приближается к 40 тыс. человек, неофициальные данные почти в 3,5 раза выше.

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