ГлавнаяЖильеЧисло жилых высоток в Москве за год выросло на 40%

Число жилых высоток в Москве за год выросло на 40%

15 марта 2018 г. 404
Фото: © shutterstock.com

Большая часть высотных домов приходится на комфорт-класс, но самые высокие - в элитном сегменте.

Количество высотных жилых домов в Москве выросло за год на 41%, говорится в сообщении компании "Азбука жилья". Из 681 дома, находящегося в продаже в старых границах Москвы, 62% приходится на дома высотой от 17 этажей.

Большая часть высотных домов – 59% - приходится на корпуса комфорт-класса. В этом сегменте высотность достигает уровня 40 этажей.

39% высоток относится к бизнес-классу, в котором больше домов высотой от 40 этажей.

К элитному сегменту относится три корпуса в "Москва-Сити", эти же дома – самые высокий, до 85 этажей.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
15 марта 2018 г. 189
В Москве ввели торговый центр, который строили 10 лет 189
15 марта 2018 г. 404
Число жилых высоток в Москве за год выросло на 40% 404
15 марта 2018 г. 1202
Третьи лица, низкая цена и плохое здоровье: мошенников на рынке жилья... 1202
15 марта 2018 г. 599
Застройщики задерживают ввод жилья в среднем на 5 месяцев 599
15 марта 2018 г. 669
В Лондоне продают дом художника Констебля 669
15 марта 2018 г. 1069
Москве не хватает 50 тысяч строителей 1069
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.