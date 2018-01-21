ЧМ-2018: болельщики могут остаться без жилья

Дефицит размещения - так в Российском союзе туриндустрии называют ситуацию с жильем для чемпионата мира по футболу. Хотя до мероприятия остается пять месяцев, заполнены гостиницы Екатеринбурга, Саранска, Волгограда. Но примерно половина городов еще предлагает гостям выбор мест.

Хороший болельщик - предусмотрительный болельщик, на чемпионат мира по футболу собирается за год или хотя бы за полгода. Шансы на гостиницу еще есть, но тают, а кое-где уже близки к нулю.

Онлайн-сервис OneTwoTrip провел исследование рынка: рассмотрели гостиницы на дни матчей, в июне-июле 2018-го - сколько осталось номеров. Проверяли не только электронные системы, но и сайты гостиниц напрямую.

Из 11 городов чемпионата три - заполнены. В Саранске и Волгограде нет доступных номеров. В Екатеринбурге почти нет, считаные проценты. При этом некоторые отели устанавливают минимальную продолжительность проживания и отказываются от броней на меньший срок.

Где есть выбор, можно предположить и без исследований. Это Петербург - город привык к туристам, независимо от того, нужен им летом футбол или белые ночи, более половины номеров свободно. Сочи - этот курорт свою спортивную форму подтвердил еще вовремя Олимпиады-201, тоже 50 процентов площадей доступны для брони. Как ни странно, в Москве осталось не так много номеров, примерно четверть.

"Объясняется это тремя ключевыми факторами: во-первых, Москва принимает наибольшее количество матчей футбольных, их будет 12, включая матчи открытия и закрытия, к которым приковано наибольшее внимание. Во-вторых, Москва станет той точкой, через которую в Россию будут прибывать наибольшее количество иностранных болельщиков, то есть нам кажется, что они будут использовать Москву в качестве базы, для того чтобы посещать матчи в регионах. И в-третьих, Москва - это популярное туристическое направление, которое пользуется спросом в летние месяцы, вне зависимости от того проводятся ли там какие-то мероприятия, например, тот же самый чемпионат мира", - пояснил Алексей Белоусов, эксперт сервиса OneTwoTrip.

И оставшиеся города из одиннадцати можно отнести к средней категории - выбор не то чтобы большой, но гостиницы есть. Ростов-на-Дону – 18%, Калининград – 13%, Нижний Новгород, Самара и Казань - по 8-9%. Это то, что осталось.

Есть постановление правительства: установили потолок цен на футбольные и околофутбольные месяцы. Больше требовать с гостя нельзя - ни на месте, ни при раннем бронировании. В Роспотребнадзоре сообщили, что уже приняли несколько десятков жалоб на ценовую политику отелей. Откроют всероссийскую горячую линию, она будет работать вплоть до окончания чемпионата.

Куда податься пролетевшему с отелем болельщику? Его ждут соседние города и траты на транспорт, хостелы или частный сектор. Возьмем, для примера, платформу Airbnb и первую неделю матчей группового этапа. На примере Петербурга разница с отелями незаметна: половина номеров свободна, половина квартир тоже. А вот в Нижнем Новгороде и Самаре ситуация с квартирами явно лучше, чем с гостиницами: примерно 20 процентов комнат и апартаментов еще есть.

Правда, отношения с частниками менее предсказуемы. Пресса сообщает о ценовых рекордах в Саранске - по миллиону рублей в неделю за квартиру. Некоторые хозяева гонят прежних квартирантов, освобождая апартаменты к наплыву болельщиков.

Эксперты говорят, что свободные номера еще будут - ими поделятся официальный дилер ФИФА и корпоративные клиенты, когда завершат свои бронирования.