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ЧМ-2018: иностранцы снимают дома на Рублевке за 150 тысяч долларов

19 апреля 2018 г. 465
Фото: © shutterstock.com

Арендой элитных домов в Подмосковье в преддверии чемпионата мира по футболу заинтересовались иностранцы, говорится в сообщении компании Knight Frank. Несколько человек уже арендовали дома со ставкой 70-150 тысяч долларов в месяц на период проведения чемпионата.

На июнь-июль сдан дома площадью 2 тысячи квадратных метров с пятью спальнями в районе Рублевке. Выбор загородного жилья эксперты объясняют многочисленностью делегаций – состоятельные иностранцы планируют приехать с семьями и прислугой, а в Москве предложения по аренде элитного жилья крупной площади нет.

В настоящее время на элитном рынке Подмосковья сдается 388 домов, большая часть из них расположена на Новорижском и Рублево-Успенском шоссе. В основном это коттеджи, построенные 5-10 лет назад, стоимость аренды колеблется от 5 до 100 тысяч долларов в месяц.

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