Чувство долга: задолженность по ЖКУ достигла 1,4 трлн рублей. И это не предел

Основные причины роста - небалансы в расчетах, отсутствие экономически обоснованной модели в отрасли и слабые санкции за неуплату, считают экспенты. Повышение НДС может еще больше увеличить задолженность, говорят они.

Долги россиян за услуги ЖКХ в первом квартале увеличились на 5,3% до 1,4 триллиона рублей, сообщили ранее "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Так, например, долги за водоснабжение увеличились почти на 6% до 86 миллиардов рублей, настолько же выросла задолженность за водоотведение, достигнув отметки почти 64 миллиардов рублей.

Больше всего выросли долги за электричество, почти на 10% до 247,5 миллиардов рублей. А вот в газоснабжении задолженность, наоборот, снизилась на 9% до 195 миллиардов рублей.

По мнению исполнительного директора ассоциации "ЖКХ Развитие" Алексея Макрушина, рост долгов находится на уровне инфляции, то есть, реального роста долгов нет. Скорее, ситуацию можно назвать стабильной, говорит он.

Сами данные о должниках, не погасивших платежи за ЖКХ по решению суда, сейчас передается Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, по данным бюро, число неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги с начала года выросла на 13% до 27,5 тысяч человек. "При этом средний размер их долга немного снизился и находится на уровне 46 тысяч рублей", - отметили в НБКИ.

В организации обращают внимание, что растет количество должников среди юридических лиц. Сейчас их число приближается к трем тысячам, это на 16% по сравнению с началом года.

Большинство долгов связано с взаиморасчетом юридических лиц, считает первый зампредседателя комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

Одной из самых недофинансированных отраслей, по ее мнению, является водоснабжение и водоотведение, а также предприятия на селе. Стоимость ресурсов низкая, требования высокие, а организациям нужно расплатиться с энергетиками и еще выполнить отраслевое тарифное соглашение.

Также долги формируются и за счет бюджетных учреждений, муниципалитетов, которым коммуналку оплачивает местный бюджет, а он зачастую находится в тяжелом состоянии.

Эксперты называют несколько причин роста долгов за услуги ЖКХ – от неэффективных санкций за неуплату до отсутствия экономически обоснованной модели.

Одна из причин – небалансы в расчетах, считает Алексей Макрушин. "Ситуации, когда плата на ОДН начисляется по нормативам, а реальное потребление значительно выше. Вторая причина – ограничение темпа роста тарифов уровнем инфляции. В этой ситуации продолжают расти долги ресурсоснабжающих организаций друг перед другом. Например, при закупке электроэнергии водоканалами", - говорит он.

Светлана Разворотнева также называет две главные причины роста долгов. Первая - это попытка подменить экономику административным регулированием. "Никто не считает реально, сколько что стоит, а сами показатели зачастую не обоснованы экономически. Например, у нас во многих домах до сих пор нет экономической основы, тарифы ниже себестоимости", - говорит она.

При этом, если УК не собрала стопроцентно плату, ресурсникам она все-равно должна заплатить полностью. Поэтому УК часто становятся банкротом. Плюс к этому еще добавилась плата за общедомовое имущество (ОДН). Несмотря на разработанную методику, плата за ОДН сильно разнится – где-то выше, где-то ниже установленного уровня. Там, где занижена, доплачивает управляющая компания.

Сюда же можно добавить отсутствие учета и контроля и прозрачности в отрасли, продолжает она. Зачастую плата за ресурс даже при наличии прибора учета начисляется по нормативу. Не говоря уже о домах, которые не оборудованы приборами учета. Там действует повышающий коэффициент, и эти лишние деньги, которые должны идти на энергоэффективные мероприятия, идут ресурсникам. Но если есть долг, то он тоже считается с учетом повышающего коэффициента.

Вторая причина - отсутствие реально жестких мер по отношению к должникам. "Как правило, малоимущие граждане, пенсионеры, которые получают субсидии, платят исправно. Но есть люди, которые не платят за услуги ЖКХ осознанно, и это далеко не всегда бедные люди. Сделать с ними что-то с точки зрения санкций сложно. Не говоря уже о маргинальных группах", - говорит Светлана Разворотнеа.

И хотя в последнее время меры ужесточают – например, появилась возможность списания долга с карты, есть дорожные приставы. В целом меры взыскания работают не достаточно эффективно, а судебные приставы за это берутся неохотно.

Например, в зарубежных странах за неуплату услуг ЖКХ можно остаться без квартиры – ее продадут и взыщут долги. У нас такие решения принимаются крайне редко, говорит эксперт. В Скандинавии, например, не продают квартиру неплательщика, а сдают ее в аренду, пока не погасится долг.

Решением проблем роста долгов за услуги ЖКХ могла стать модернизация самой отрасли, применение экономически обоснованной модели и ужесточение мер в отношении должников, считает Светлана Разворотнева.

По мнению руководителя НКБИ Александра Викулина, взаимодействие организаций ЖКХ и НКБИ является одним из наиболее действенных способов сокращения долгов за услуги ЖКХ. В последнее время в бюро поступают данные не только о крупных долгах, но и небольших, таким образом, расширяя спектр инструментов контроля, говорит он.

Около половины злостных неплательщиков полностью или частично оплачивают свои долги сразу после того, как информация об этом попадает в их кредитные истории.

Снизить величину неплатежей могут прямые договоры в случае, если "мухлюют" управляющие организации, считает Алексей Макрушин.

По данным Минстроя РФ, в рамках прежней схемы до ресурсников не дошло порядка 250 миллиардов рублей.

"Для повышения платежной дисциплины у населения самый эффективный инструмент – отключение. Поэтому собираемость платежей могла бы повыситься в случае возможности отключения электроэнергии за любые виды долгов. Чтобы не росли долги ресурсоснабжающих организаций в их тарифах должна быть заложена реальная величина расходов на «неплатежи", - добавляет исполнительный директор ассоциации "ЖКХ Развитие".

Сейчас, например, при реальной собираемости платежей в 95% в тарифы закладывается недосбор платежей только в размере 2%. Плюс необходимо минимизировать ситуации, в которых возникают небалансы – реальное потребление одно, а счета выставляются на меньший объем услуг, считает эксперт.

При этом, запланированное повышение НДС может привести к росту долгов (если не увеличить на такую же величину тарифы) – у ресурсников начнут расти долги на величину дополнительно уплаченного налога.

"Только за одно полугодие, с 1 января до 1 июля, когда будут увеличены тарифы, прямые убытки вырастут на 45 миллиарда рублей, а уровень долгов увеличится еще сильнее – поскольку долги начнут накапливаться по цепочке: УК должна водоканалу, водоканал должен энергетика, энергетики должны поставщикам газа", - отмечает Алексей Макрушин.