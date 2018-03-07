Цымбалюк-Романовскую обвинили в махинациях с жильем Джигарханяна

Продолжается уже немного набившая оскомину история вокруг имущества актера Армена Джигарханяна и его бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской. На днях стало известно, что пианистка хочет отдать часть недвижимости.

Несмотря на то, что все жилье оформлено на Цымбалюк-Романовскую, она не скрывает, Джигарханян вкладывал деньги в квартиры и ремонт. Ее адвокат намерена отправиться к знаменитому режиссеру с предложением о дележе имущества. Реакция Джигарханяна на это неизвестно, но есть информация, что он требует с бывшей супруги 15 миллионов рублей.

Но тут на сцену вышла экс-представитель Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур, которая заявила, что за действиями пианистки может стоять влиятельный покровитель. Женщина назвала конкретное имя. По мнению Элины, у Виталины установились близкие отношения с ректором академии Маймонида Вероникой Ириной-Коган. В программе "На самом деле" попытались разобраться в сложившейся ситуации.

Как сообщает Starhit, брат Ирины-Коган неожиданно выступил против нее. Эммануил заявил, что его сестра действительно могла стать режиссером развода Цымбалюк-Романовской. "Кто-то должен был разработать эту многоходовую схему, это не такое простое дело. Виталине это не под силу, она простая девушка, исполнитель. Она марионетка, которой дергают за ниточки".

А вот Марк Рудинштейн полагает, что все действия Виталины продумала именно Элина Мазур, которая теперь очерняет репутацию других людей. Кроме того, Рудинштейн считает, что Коган намеренно опорочил сестру.

В общем, ситуация вокруг недвижимости Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской закручивается с новой силой. И конца этой истории пока что не видно — ведь на кону несколько квартир.