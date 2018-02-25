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Дачная амнистия: почему затягивать не стоит

25 февраля 2018 г. Ирина Баранова 6152
Фото: © shutterstock.com

Овертайм для дачников. Те, кто не успел узаконить свою загородную недвижимость до начала весны, могут вздохнуть с облегчением. Госдума продлила дачную амнистию на два года. В течение этого времени оформить земельные участки и дома можно будет по так называемой упрощенной схеме.

Председатель и бухгалтер дозором обходят вверенное им садовое товарищество. Со снегом они разберутся в два счета, лопатой махать — не дом оформлять. Более сотни строений в дачном поселке не зарегистрированы как положено. Это главная печаль председателя и повод для лишних хлопот бухгалтера.

"Не у всех хватает знаний и не у всех хватает крепости духа, чтобы еще идти и доказывать, что дом, который ты сам и построил, тебе и принадлежит", - говорит бухгалтер садоводческого товарищества "Речное" Евгения Швецова.

Многие откладывают оформление дома, избегая ежегодных налоговых выплат. Некоторые представляют себе огромные очереди в Росреестре или боятся бумажной волокиты, которой, кажется, не будет конца. Этот страх не отпустила даже дачная амнистия, объявленная в 2006-м. А поверив в нее, многие поняли - не успевают.

Внуку Маршала Голованова Андрею Крючкову досталась одна часть поделенного на множество участков земли. Досталась в наследство от своего героического деда, вместе с домом. Тогда казалось большим и богатым, по сегодняшним меркам — довольно скромным.  Сколько теперь на семейном участке строений и собственников, пенсионер Андрей Владимирович подсчитать затрудняется. Делили с трудом, годами.

Пенсионер — один из тех, кто не успел в сроки объявленного ранее послабления зарегистрировать дома. Письма депутатам с просьбой продлить амнистию еще хотя бы на год поступали постоянно. Депутаты амнистию продлили на два года. Для оформления права собственности разрешение на ввод в эксплуатацию не требуется.

"Стоит дом, построенный 20, 30, 40 лет назад. Живут несколько поколений. Искать ввод в эксплуатацию нереально. Это абсолютно коррупционная история и очень тяжелая", - пояснил Павел Крашенников, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

А без документа на собственность тянется длинный шлейф сельских проблем, от которых за забором не спрячешься.  "Подключить коммуникацию к дому, который не оформлен, нельзя, подключить газ — нужно предъявить документ о регистрации жилого дома. Получить сельский тариф электричества можно, только когда дом зарегистрирован как жилой", - рассказывает Федор Мезенцев, исполнительный директор Союза дачников Подмосковья.

За десять лет существования дачной амнистии ею воспользовались более 7 миллионов человек. И как минимум миллион любителей загородной жизни выдохнули, когда Государственная дума сдвинула сроки дачной амнистии до 1 марта 2020 года. А значит, избавила людей от лишних трат и беготни по кабинетам.

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