Дачников обяжут межевать участки

Стало известно, что в ближайшем будущем для продажи или передачи по наследству дачи или садового участка потребуется провести межевания границ земельных участков.

Как сообщает "Российская газета", межевание земли проводится для точного определения границ между участками. В 2008 году обязательное межевание было отменено, но вскоре это привело к тому, что граница одного земельного участка стала "заезжать" на соседний, а суды завалили земельными спорами. Поэтому межевание вернули.

Надо заметить, что новые требования к государственной регистрации недвижимости вступили в силу с 1 января 2018 года. Согласно вступившим в силу поправкам, в кадастровом паспорте должны быть указаны границы земельных участков и все поворотные точки.