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"Дачную амнистию" могут продлить

21 февраля 2018 г. 1176
Фото: © Global Look Press/Natalia Shakhanova

Предполагается продление "дачной амнистии" в отношении объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) до 1 марта 2020 года.

Стало известно, что "дачную амнистию" в России могут продлить. Как сообщает "Интерфакс", комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении проект закона о ее продлении.

Необходимо напомнить, что "дачная амнистия" — упрощенный порядок оформления прав на недвижимость, принятый еще в марте 2006 года. Срок ее, согласно действующему законодательству, истекает 1 марта текущего года.

Новый документ предполагает продление "дачной амнистии" в отношении объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) до 1 марта 2020 года. А это, в свою очередь, позволит гражданам и дальше оформлять свои права без необходимости получать дополнительные документы.

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