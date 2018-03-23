Дачный вопрос: как прописаться в загородном доме

Дача вполне может быть использована в качестве места постоянной регистрации. Главное, чтобы дом мог использоваться для постоянного проживания, а на земле, на которой он расположен, было разрешено индивидуальное жилищное строительство.

Прописка на даче – сейчас это вполне реальная опция. Еще несколько лет назад такая возможность многими рассматривалась как экзотика или наоборот как крайняя необходимость. Сейчас оформить дачу в качестве места постоянной регистрации вполне реально. Для этого достаточно сделать всего четыре шага.

Первый шаг — уточнить статус земли. Эта информация необходима чтобы определить дальнейший порядок действий. Если дом расположен в коттеджном поселке или на окраине города, то это практически всегда означает, что участок предназначен для индивидуального жилищного строительства. В этом случае для регистрации достаточно обращения в местный офис Федеральной миграционной службы.

Если участок относится к землям, которые имеют сельскохозяйственное назначение, например, дом находится в СНТ, то здесь больше хлопот - придется переводить землю сельхозназначения в категорию земли для ИЖС

Второй шаг — подтвердить статус дачи в качестве жилого помещения, пригодного для постоянного проживания. Для этого там должны быть все коммуникации: отопление, канализация, вентиляция, электроснабжение и водоснабжение. Фундамент дома должен быть капитальным, а внутри обязательны кухня, кладовая и санузел.

Третий шаг — регистрация дачи в качестве жилого помещения. Для этого надо получить только один документ — технический паспорт БТИ, где будет указано, что здание официально считается индивидуальным жилым домом. Если же есть какие-то несоответствия, то для получения паспорт БТА потребуется добавить к дому необходимые удобства или внести иные изменения, чтобы он отвечал всем стандартам.

Четвертый шаг — обращение в ФМС с просьбой о регистрации, для чего понадобятся правоустанавливающие документы на участок и паспорт на дом. Важно помнить, что ФМС может отказать в прописке, если у собственника уже есть прописка по другому адресу, либо если он не является собственником дома.

При правильном сборе документов никаких проблем возникнуть не должно. При этом важно отметить один момент — дом, отвечающий всем перечисленным условиям, но расположенный на участке, где жилое строительство вообще запрещено, не может быть признан жилым. А, значит, постоянной регистрации будет отказано.