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Дана Борисова завязала с наркотиками и переезжает поближе к дочери

26 июня 2018 г. 2727
Фото: © Global Look Press

Дана Борисова продала свою старую квартиру и сейчас собирается переехать поближе к дочери. Кроме того, телеведущая планирует открыть салон красоты.

Свою квартиру в ЖК "Золотые ключи" Борисова пыталась продать довольно долго, и, наконец, сделка состоялась – недвижимость ушла к новому владельцу за 19 миллионов 800 тысяч рублей, пишет "КП".

Телеведущая рассказала, что въедет в двухкомнатные апартаменты, расположенные по соседству с домом, где живет ее дочь. Полина в настоящее время проживает со своим отцом, хотя недавно мама и дочка отдыхали на Крите и стали очень близки.

"Часто вы спрашиваете, живет ли Полинка со мной. Нет, она живет с папой, суды еще не закончились, но я и не хочу их продолжать. Все равно, пока не решится мой жилищный вопрос, взять Полинку на съемную квартиру не вариант", - поделилась Борисова со своими подписчиками в Instagram.

Звезда долго лечилась от наркотической зависимости, и смогла избавиться от нее. В это время Борисова переосмыслила свою жизнь и решила также распрощаться со всем, что напоминало ей о неприятном прошлом. Шикарные апартаменты в элитном жилом комплексе она хотела продать за 14,7 миллиона рублей, но в итоге смогла выручить за них больше.

Также телеведущая планирует открыть в центре Москвы салон красоты. Этим она занимается вместе с подругой.

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