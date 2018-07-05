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Деньги Фонда ЖКХ отправят на энергоэффективный ремонт домов

5 июля 2018 г. 472
Фото: © shutterstock

В Минстрое видят в энергоэффективном капитальном ремонте зданий большой потенциал.

Стало известно, что в течение нынешнего года планируется принять законопроект о передаче средств Фонда ЖКХ на софинансирование энергоэффективного капремонта многоквартирных домов. Об этом сообщил заместитель главы Минстроя России Андрей Чибис.

"В ближайшее время это постановление будем вносить в правительство. Мы предлагаем инструмент переформатированного Фонда ЖКХ использовать и дальше", — заявил Чибис.

По его словам, в Минстрое видят в энергоэффективном капремонте большой потенциал. И законопроект, с учетом новых задач института развития, планируется принять в течение года.

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