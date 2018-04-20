ГлавнаяЖильеДешевая ипотека повысила продажи жилья в российских новостройках

Дешевая ипотека повысила продажи жилья в российских новостройках

20 апреля 2018 г. 749
Фото: © shutterstock.com

Объем продаж в российских новостройках в первом квартале ткущего года вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы компании Дом.РФ.

Всего за первый квартал в нашей стране зарегистрировали 147,1 тысячи договоров долевого участия, в то время как горд назад их количество составило 126,7 тысячи.

Аналитики компании связывают рост продаж с повышением доступности ипотеки. Средняя ставка в марте составила 9,3% годовых – год назад она колебалась в диапазон 10,6-11,6%.

В 2016-2017 годах существенное влияние на показатели сделок оказывала государственная программа субсидирования ипотеки на покупку новостроек. В 2018 году рост обусловлен рыночными процессами.

Больше половины – около 65% - всех заключенных договоров приходится на 10 российских регионов. Больше всего сделок зарегистрировано в Москве, Подмосковье, Петербурге и Краснодарском крае.

Растут продажи и на вторичном рынке жилья – за первые три месяца 2018-го число зарегистрированных прав по договорам купли-продажи увеличилось на 10% по сравнению с показателями годичной давности.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные компании:
Связанные персоны
0
Связанные компании
1
ДОМ.РФ
Вам также может быть интересно
20 апреля 2018 г. 749
Дешевая ипотека повысила продажи жилья в российских новостройках 749
20 апреля 2018 г. 948
Как сделать лофт жилым и уютным 948
20 апреля 2018 г. 869
Минстрой изменит поправки в закон о долевом строительстве 869
20 апреля 2018 г. 642
Реновация изменит цвета московских районов 642
20 апреля 2018 г. 991
Дом Наркомфина освободили от незаконных стен 991
20 апреля 2018 г. 1347
Радиоточки могут заменить точками доступа к Интернету 1347
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.