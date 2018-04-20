Дешевая ипотека повысила продажи жилья в российских новостройках

Объем продаж в российских новостройках в первом квартале ткущего года вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы компании Дом.РФ.

Всего за первый квартал в нашей стране зарегистрировали 147,1 тысячи договоров долевого участия, в то время как горд назад их количество составило 126,7 тысячи.

Аналитики компании связывают рост продаж с повышением доступности ипотеки. Средняя ставка в марте составила 9,3% годовых – год назад она колебалась в диапазон 10,6-11,6%.

В 2016-2017 годах существенное влияние на показатели сделок оказывала государственная программа субсидирования ипотеки на покупку новостроек. В 2018 году рост обусловлен рыночными процессами.

Больше половины – около 65% - всех заключенных договоров приходится на 10 российских регионов. Больше всего сделок зарегистрировано в Москве, Подмосковье, Петербурге и Краснодарском крае.

Растут продажи и на вторичном рынке жилья – за первые три месяца 2018-го число зарегистрированных прав по договорам купли-продажи увеличилось на 10% по сравнению с показателями годичной давности.