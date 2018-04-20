Дешевая ипотека повысила продажи жилья в российских новостройках

Объем продаж в российских новостройках в первом квартале ткущего года вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы компании Дом.РФ.
Всего за первый квартал в нашей стране зарегистрировали 147,1 тысячи договоров долевого участия, в то время как горд назад их количество составило 126,7 тысячи.
Аналитики компании связывают рост продаж с повышением доступности ипотеки. Средняя ставка в марте составила 9,3% годовых – год назад она колебалась в диапазон 10,6-11,6%.
В 2016-2017 годах существенное влияние на показатели сделок оказывала государственная программа субсидирования ипотеки на покупку новостроек. В 2018 году рост обусловлен рыночными процессами.
Больше половины – около 65% - всех заключенных договоров приходится на 10 российских регионов. Больше всего сделок зарегистрировано в Москве, Подмосковье, Петербурге и Краснодарском крае.
Растут продажи и на вторичном рынке жилья – за первые три месяца 2018-го число зарегистрированных прав по договорам купли-продажи увеличилось на 10% по сравнению с показателями годичной давности.
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