Девелоперы предпочитают проекты подороже: почему в Москве строится все больше бизнес-класса

Московские девелоперы активно наращивают долю новых проектов в бизнес-классе, объясняя это возросшим интересом покупателей. Ускоренный рост предложения может привести к усилению конкуренции и снижению цен на такое жилье.

На фоне изменений правил работы с деньгами дольщиков, которые вступят уже в силу с 1 июля, строители все чаще делают ставку на премиальные проекты. Более половины комплексов и корпусов в ЖК, продажи в которых начались в этом году, относятся к бизнес-классу, говорится в исследовании Est-a-Tet.

С начала года первичный рынок Москвы в старых границах пополнился 14 корпусами. "Лидирующую долю в новом предложении занимает бизнес-класс с 53% от общего объема предложения. Доля апартаментов, в рамках вышедшего в реализацию в феврале предложения, составляет 49%", - указывают эксперты.

Если в последние пять лет наблюдалась тенденция по сокращению проектов бизнес-класса в столице, то в 2017 году ситуация преломилась – его доля выросла с 34% до 41%, потеснив комфорт-класс. Доля последнего упала с 56% до 49%, отмечают и в компании "Метриум".

"В 2017 году объем предложения московских новостроек с квартирами бизнес-класса увеличивался в 6,6 раз быстрее, чем первичный рынок жилья массового сегмента. Если в бизнес-классе количество квартир в продаже выросло на 46%, с 10,8 тыс. до 15,8 тыс. объектов, то в массовом сегменте предложение увеличилось лишь на 7% - с 17,8 тыс. до 19,1 тыс. квартир", - говорит управляющий партнер "Метриум" Мария Литинецкая.

По ее словам, с начала этого года на московский рынок вышло девять проектов бизнес-классе. Для сравнения – за этот же период продажи стартовали в четырех комплексах комфорт-класса, четырех проектах премиум-класса и двух – элитного сегмента.

Эксперты связывают ускоренный рост предложения в бизнес-классе с растущим интересом аудитории к такому жилью, что в свою очередь также объясняется некоторым снижением цен. Планомерный рост количества новостроек бизнес-класса связан, во-первых, с увеличением покупательского спроса в сегменте, что в свою очередь вызвано появлением объектов с демократичным для данного класса ценником, говорит Мария Литинецкая.

При этом ускоренный рост предложения может в перспективе спровоцировать дополнительное снижение цен на такое жилье. "Переизбыток предложения на рынке уже присутствует, а снижение цен в пределах 5% возможно в связи с выводом новых проектов на начальной стадии строительства с более низкой стоимостью квадратного метра", - считает руководитель по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Роман Родионцев.

По оценкам Марии Литинецкой, сегодня в столице объем предложения превышает уровень спроса в 2,5 раза, а выход новых проектов независимо от сегмента только усиливает профицит. При этом, по ее мнению, это не означает снижение цен.

"К тому же во второй после вступления в силу новых поправок в 214-ФЗ, темпы выхода нового объема, по нашим прогнозам, снизятся, что будет способствовать возвращению баланса между предложением и спросом", - считает она.

Стоит отметить, что сейчас стоимость жилья бизнес-класса в столице существенно различается. На рынке одновременно можно найти проекты, относящиеся к этому сегменту, как со стартовой ценой в 160 тыс. рублей, что сопоставимо с комфорт-классом, так и по цене 330-350 тыс. рублей за "квадрат", что соответствует стоимости премиальной недвижимости.

"Между этими "экстремумами" есть множество других вариаций по цене, качественному уровню, квартирографии, удобству расположения, то есть по сути рынок сегментируется на отдельные сектора, в рамках которых идет конкурентная борьба за своего покупателя", - указывает Роман Сычев.

В любом случае, несмотря на огромный перепад, в прошлом году в сегменте новостроек бизнес класса наблюдалась стагнация цен и их изменение не превысило одного процента, говорит генеральный директор компании "МИЭЛЬ-Новостройки" Наталья Шаталина.

Так в первом квартале, цена "квадрата" колебалась в пределах 248,1-249,1 тыс. рублей. Следующие два квартала было снижение до 242,6-245,6 тыс. рублей за кв. м. в четвертом квартале цена выросла до 246,3-247,5 тыс. рублей за кв. м.

По данным "Метриум", средняя стоимость квадратного метра квартир бизнес-класса по итогам 2017 года составила 223,4 тыс. рублей, что на 3,8% ниже, чем по итогам 2016 года.

В оценках покупательского интереса на квартиры бизнес-класса эксперты разошлись. Так, по мнению Натальи Шаталиной, роста спроса в данном сегменте не стоит ожидать. Речь может идти только об отдельных локациях.

В "Метриум" напротив ожидают рост спроса на новостройки бизнес-класса, и способствовать этому будут две причины – снижение ипотечной ставки и возросшая доля ипотечных сделок в данном сегменте – с 16% в 2014 году до 33% в 2017 году. Вторая причина роста спроса на новостройки бизнес-класса заключается в увеличении высокобюджетных новостроек с отделкой.

"Учитывая, что столичные покупатели сегодня очень активно приобретают жилье с отделкой, рост объема лотов "под ключ" в бизнес-классе повысит интерес клиентов", - считает Мария Литинецкая.