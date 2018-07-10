Девелоперы снимают новостройки с продажи

Уже третий месяц подряд объем предложения на первичном рынке в старых границах Москвы демонстрирует снижение, говорится в сообщении компании "Миэль-Новостройки".

Количество квадратных метров, выставленных на продажу, снизилось с 2,87 до 2,48 миллиона.

Отрицательную динамику эксперты связывают с двумя факторами: девелоперы снимают с продажи часть квартир, а наиболее ликвидные предложения быстро вымываются.

Структура предложения по классам жилья в июне выглядит следующим образом: доля предложения бизнес-класса не изменилась и составила 48% от всего объема; доля комфорт-класса выросла на 1,8% - до 43,8%; доля эконом-класса снизилась и составила 8,1%.

Примерно по трети предложения приходится на однокомнатные и двухкомнатные квартиры, порядка 22% занимают трехкомнатные, доля квартир с 4 и более комнатами снизилась до 4,3%.

Что касается цен, наиболее заметно они выросли в эконом-классе – на 3,3%, до 117,2 тысячи рублей за квадратный метр. В комфорт-классе цена выросла на 0,7% и составила 160,3 тысячи рублей за квадрат. В бизнес-классе по итогам июня зафиксировано снижение средней стоимости квадратного метра на 2,8% - до 245,8 тысячи рублей.