Диплом МВА, незамужние и карьеристы: кто берет ипотеку

Число молодых заемщиков в последнее время стремительно растет. Сам кредит помогает не только улучшить жилищные условия, но и является стимулом для карьерного роста.

В настоящее время ипотека является, пожалуй, основным драйвером развития рынка жилья. Сама выдача не перестает бить рекорды. Только за пять месяцев этого года, по данным ЦБ, россияне взяли более полумиллиона ипотечных кредитов на сумму, превышающую триллион рублей. Это на 73% больше, чем годом ранее.

Для большинства молодых людей ипотека является почти единственным способом обзавестись собственным жильем. И доля молодежи среди ипотечных заемщиков растет. За последние пять лет их число удвоилось, а заемщиков старшего возраста, наоборот, стало меньше, подсчитали ранее аналитики "ИНКОМ-Недвижимость".

Согласно опросу ВЦИОМ и ДОМ. РФ, 45% молодых людей (в возрасте до 35 лет) готовы воспользоваться ипотекой, в то время, как среди старшего поколения (45-59 лет) таковых лишь 20%.

"Результатом этого является то, что ипотечный заемщик молодеет: если в 2000-2005 годах доля заемщиков в возрасте до 35 лет составляла менее 15%, то в настоящее время их уже более половины. Более трети заемщиков, взявших ипотеку в 2016-2017 годах, не старше 30 лет", - отмечают в Аналитическом центре ДОМ.РФ.

Среднестатистический заемщик – это человек в возрасте 30-35 лет, с семьей, который имеет высшее образование и работает специалистом или руководителем среднего звена. Как правило, он берет порядка двух миллионов рублей, вкладывая 20-30% своих средств.

По оценкам ДОМ.РФ, 74% ипотечных заемщиков это семьи с детьми. Почти половина из них – это те, у кого детей двое или больше. Для таких семей улучшение жилищных условий – одно из основных направлений использования материнского капитала. Из семи миллионов ипотечных кредитов, выданных с 2005 по 2017 год, около 45% были получены с использованием материнского семейного капитала.

В последнее время власти стараются поддержать молодых и семейных ипотечников. В прошлом году президент России Владимир Путин поручил запустить льготную программу под 6% для семей с детьми. Также недавно парламентарии предложили субсидировать первоначальный взнос молодым людям и снизить ставку до 4%. Не исключено, что за льготы придется отработать на селе.

Однако, как отмечают эксперты, ипотека является не только способом получить заветные ключи, но и хорошим стимулом для карьерного роста.

Многие молодые люди, приобретая квартиру в ипотеку, быстрее продвигаются по карьерной лестнице. Причина понятная – увеличить свой доход и быстрее погасить кредит.

Социальную роль ипотеки трудно переоценить. Собственное жилье мотивирует клиентов больше зарабатывать, пересматривать свои взгляды на доходы и расходы, строить планы на расширение семьи, говорит руководитель управления маркетинга "ДельтаКредит" Алексей Подвигин.

Согласно статистике банка "ДельтаКредит", доход семейных заемщиков (109 тысяч рублей) в среднем на 27% превышает финансовые возможности холостых клиентов (85 тысяч рублей). Поэтому можно предположить, что наличие семьи стимулирует клиента к достижению более высокого уровня личного дохода, отмечает Подвигин. В основном заемщики – люди находящиеся в браке, это порядка 58%, в разводе – около 15%. Детей имеет тоже почти половина ипотечников – порядка 46%.

Что касается образования, то, по словам эксперта, выросло число заемщиков, которые имеют несколько дипломов. Так, в банке отмечают, что по сравнению с 2016 годом заемщики стали более образованными: появились клиенты с третьим высшим образованием и MBA. Кроме того, на 4% увеличилось число заемщиков с высшим образованием.

Также в банке говорят еще об одной тенденции - это выравнивание числа мужчин и женщин среди тех, кто берет квартиру в ипотеку. Если три года был перевес в сторону сильного пола, то сейчас 48% заемщиков – это представительницы прекрасной половины человечества. Соответственно, 52% - мужчины.

Недавно "Тинькофф Банк" составил портрет ипотечного заемщика. Его средний возраст составил 32 года, а ежемесячный заработок 155 тысяч рублей (данные по Москве). Причем, мужчины и женщины берут ипотеку одинаково. При этом, 70% заемщиков имеют детей, 50% — состоят в браке.

Выравнивание числа мужчин и женщин среди заемщиков можно объяснить тем, что второй по численности клиентской группой являются незамужние женщины, говорит руководитель управления маркетинга "ДельтаКредит". На их долю приходится около 20%. Для сравнения, доля кредитов, выданных мужчинам без созаемщиков – 11%.

"По разным оценкам представительницы прекрасного пола сейчас занимают до 40% управленческих позиций в стране. Успешная карьера и, как следствие, рост покупательской способности, напрямую влияет на рост доли квартир, которые заемщицы приобретают самостоятельно в ипотеку", - отмечает он.

Об аналогичной тенденции ранее рассказывали и в Абсолют банке. Доля одиноких женщин среди ипотечных заемщиков составляет около 18%. И если холостые мужчины в 2,5 раза чаще берут ипотеку, чем незамужние женщины, то разведенные представительницы слабого пола, напротив, оформляют ипотеку в 1,6 раз чаще, чем мужчины.