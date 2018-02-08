Для арендодателей разработали памятку на время ЧМ-2018

Ростуризм разработал памятку для собственников жилья, планирующих сдавать его в аренду во время проведения в России чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба ведомства.

Памятка разработана, чтобы помочь владельцам жилья избежать нарушений законодательства, обеспечить безопасность, защитить права как владельцев квартир, так и гостей футбольного первенства.

Из памятки арендатору смогут узнать, какие требования применяются к жилью, как проводить регистрацию в отделах по вопросам миграции УМВД и как уплатить налоги на полученные доход. Также в документе напоминается, что не следует необоснованно повышать цену ну жилье.

Ростуризм подчеркивает, что важно достойно принять болельщиков, обеспечить им максимально комфортное размещение и проявить гостеприимство.

Памятка направлена в регионы, где пройдут матчи ЧМ-2018. Местные власти распространят их среди собственников жилья.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.