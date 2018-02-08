Для арендодателей разработали памятку на время ЧМ-2018

Ростуризм разработал памятку для собственников жилья, планирующих сдавать его в аренду во время проведения в России чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба ведомства.
Памятка разработана, чтобы помочь владельцам жилья избежать нарушений законодательства, обеспечить безопасность, защитить права как владельцев квартир, так и гостей футбольного первенства.
Из памятки арендатору смогут узнать, какие требования применяются к жилью, как проводить регистрацию в отделах по вопросам миграции УМВД и как уплатить налоги на полученные доход. Также в документе напоминается, что не следует необоснованно повышать цену ну жилье.
Ростуризм подчеркивает, что важно достойно принять болельщиков, обеспечить им максимально комфортное размещение и проявить гостеприимство.
Памятка направлена в регионы, где пройдут матчи ЧМ-2018. Местные власти распространят их среди собственников жилья.
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Читайте также:
- Спрос на аренду дешевых квартир в четыре раза выше предложение
- Иностранные туристы в Новый год потеснили нанимателей из регионов
- Ошибки арендодателя: как найти клиента и где идти ему навстречу
- Доходные дома в России будут строить с привлечением коллективных инвес...
- Аренда небольших квартир подешевела в 47 городах России