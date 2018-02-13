Для любого кошелька: в Москве растет число новостроек, объединяющих квартиры и апартаменты

В прошлом году столичные застройщики вывели на рынок на 50% больше мультиформатных проектов. В условиях растущей конкуренции девелоперы стремятся сочетать в одном проекте предложения для максимального числа покупателей.

Количество мультиформатных новостроек, которые объединяют в себе апартаменты и квартиры, за год выросло на 56%. Всего на мультиформатные проекты приходится 14% от общего предложения первичного рынка Москвы, говорится в исследовании "Метриум Групп".

По данным компании, по итогам минувшего года на рынке столичных новостроек было представлено 25 мультиформатных комплексов. Для сравнения, в 2016 году таких проектов было только 16.

В мультиформатных проектах сейчас на продажу выставлено свыше 7 тыс. лотов или 14% от общего объема предложения рынка московских новостроек. Большую долю в мультиформатных проектах все же занимают квартиры – 4,9 тыс. лотов. Оставшиеся 2,1 тыс. лотов – апартаменты.

При этом, стоит отметить, что мультиформатные комплексы почти равномерно распределились между сегментами – по семь в бизнесе и премиуме, восемь – в массовом сегменте. Меньше всего в мультиформата в элитке – три проекта.

Вывод на рынок мультиформатных проектов эксперты называют логическим развитием антикризисных стратегий девелоперов, цель которых – представлять наиболее гибкое предложение в условиях затоваренности рынка и растущей конкуренции.

Максимальное расширение линейки в условиях многократного превышения предложения над спросом позволяет охватить самые разные группы потенциальных покупателей, говорит генеральный директор "Метриум Групп" Наталья Круглова.

По своим качественным характеристикам апартаменты не уступают жилью, считает генеральный директор Level Group Кирилл Игнахин. Исключением могут быть нормы инсоляции, которые не всегда выполняются в апартаментах. В целом, покупатель получает качественный продукт в проекте с единой архитектурной идеей, инфраструктурным наполнение и концептуальным благоустройством.

Выбор в пользу апартаментов делают чаще те, для кого не столь важна прописка (по закону прописываться в апартаментах сейчас нельзя), а также те, кто рассматривает апартаменты как инвестицию. Например, хочет заработать на аренде. Кроме этого, апартаменты выбирают те, кому не хватает на квартиру.

"Средняя стоимость квадратного метра апартаментов оказывается на 10,1% ниже, чем квартир. Это позволяет привлечь клиентов, которые ранее даже не рассматривали конкретную локацию по причине высоких цен", - говорит управляющий партнер "Метриум Групп" Мария Литинецкая.

Кроме того, большой плюс мульфиторматных ЖК – их разнообразная инфраструктура, в отличие от многих новостроек моноформата, когда застройщик строит исключительно апартаменты.

Также мультиформатная застройка используется в загородном строительстве. Здесь она дает возможность вместо трех поселков с разными типами строений, возвести один, и при этом максимально эффективно использовать участок, совмещая на одной территории разные типы строений, говорит генеральный директор компании "МИЭЛЬ-Новостройки" Наталья Шаталина.

"Строя мультиформатный поселок, застройщик привлекает к своему проекту внимание трех категорий покупателей, которые хотят купить: квартиру, таунхаус или коттедж", - говорит Наталья Шаталина.

Покупателям интересен такой формат, считает эксперт. Например, если человек хочет купить загородное жилье, но у него не хватает денег на покупку коттеджа, он может приобрести квартиру, которая обойдется ему дешевле. К

Согласно "Метриум Групп", за квадратный метр апартаментов в мультиформатном комплексе придется заплатить 212 тыс. рублей. Квадратный метр квартир обойдется на 11,3% дороже – 236 тыс. рублей.

Доходность самих застройщиков при строительстве мультиформатных проектов может повыситься, несмотря на то, что апартаменты продаются по более низкой цене и с этой точки зрения выгоднее продавать квартиры.

При застройке участка девелопер руководствуется техническими нормами, которые в конечном счете и определяют, сколько жилья можно построить. Однако фактически данные требования во многом устарели и сейчас идет их активный пересмотр. Нередко большие прилегающие к жилому комплексу пространства остаются невостребованными, соответственно, они неэффективно используются.

"Мультиформатный проект позволяет нивелировать этот негативный фактор. По сути, строительство квартир и апартаментов в рамках одного ЖК позволяет максимизировать прибыль от использования имеющегося участка, но одновременно создать органическое и полноценное пространство для жизни, выполненное в едином архитектурном и дизайнерском стиле, имеющее общие благоустроенные территории", - говорит Кирилл Игнахин из Level Group.

По мнению экспертов, в ближайшем будущем число мультиформатных проектов в Москве продолжит расти.

Первая причина – диверсификация предложения для большего охвата потенциальных покупателей. Например, на рынок могут прийти те, кто не рассматривал покупку квартиры в определенной локации из-за высокой цены. В мультиформатном проекте они могут позволить себе апартменты – цена, которых ниже.

Во-вторых, усилит мультиформатный тренд активная реновация промзон. По данным властей, только в этом году на территории бывших промзон планируется построить 3,4 млн. кв. м. недвижимости. Для сравнения – в докризисном 2013 году на месте промзон было введено в эксплуатацию 1,3 млн кв.м, в 2014 году – 1,75 млн кв.

"Строительство квартир на территориях промзон подразумевает изменение назначения земельного участка, что отнимает немало ресурсов. Диверсификация продукта по типам жилья позволят снизить данные расходы, что особенно актуально в условиях невысокой маржинальности", - объясняет Мария Литинецкая.