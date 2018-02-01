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Для программы реновации подобрали 250 стартовых площадок

1 февраля 2018 г. 260
Фото: © shutterstock.com

На всех стартовых площадках начинается строительство.

Почти 250 стартовых площадок подобрано в Москве для программы реновации. Об этом в интервью радиостанции "Комсомольская правда" заявил мэр Сергей Собянин. Он отметил, что там уже начинается строительство.

Мэр также заявил, что в Москве строится мало жилья. "Мы строим около 3 миллионов квадратных метров (в год), это 0,25 квадратного метра на  жителя", - отметил Собянин, добавив, что нормативы Минстроя подразумевают порядка 1 квадрата на жителя. "Мы  в четыре раза не добираем норматив, который установлен в стране и которого достигли многие другие  регионы", - сказал мэр.

Он считает, что по этой причине большое количество москвичей переселяется в область, где жилья строится больше.

Собянин выразил уверенность, что Москва не будет затоварена жильем.

Мэр отметил также возвращение спроса на рынок жилья – по его информации, в 2017 году количество заключенных сделок купли-продажи выросло на 50% по сравнению с 2017 годом. 

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