Дмитрий Медведев: программа расселения аварийного жилья завершится в этом году

Как заявил премьер-министр правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, программа по расселению аварийного жилья в России завершится в ближайшие месяцы. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Одновременно со строительством нам приходилось решать другие непростые задачи, к примеру, расселение аварийного жилья, которое было признано таковым до 1 января 2012 года. Эта программа – беспрецедентная по масштабам, она не имеет аналогов, она должна завершиться в ближайшие месяцы. Полностью свой аварийный фонд расселил 71 регион, еще 12 — завершают этот процесс", — сказал Дмитрий Медведев.

Надо заметить, что новые квартиры переехали 678 тысяч человек, расселено 10,5 млн квадратных метров аварийного жилья. Как отметил Медведев, "фактически с нуля был построен целый город" величиной, например, с Барнаул.