Договор пожизненного содержания: "подводные камни" для обеих сторон

Рентная сделка относится к одной из самых высоко рискованных и, прежде чем решиться на заключение подобного договора, стоит хорошо взвесить все за и против.

В последнее время все более популярным становится договор пожизненного содержания с иждивением. Зачастую, именно он помогает одиноким старикам облегчить свою жизнь, а для второй стороны является порой единственной возможностью получить в собственность заветные квадратные метры. Более подробно об договоре пожизненного содержания "Вести.Недвижимость" рассказала адвокат Виктория Данильченко.

Предметом такого договора является жилое помещение, находящееся в собственности человека, передающего его взамен пожизненного содержания. Соответственно, этот человек становится получателем ренты, а вторая сторона договора — плательщиком ренты. В обмен на жилье плательщик ренты обязан обеспечивать получателя всем необходимым для жизни. Причем список услуг обговаривается при заключении договора и может регулярно дополняться по согласованию сторон.

Иногда конкретный перечень услуг заменяется денежной суммой, составляющей не менее двух установленных в соответствии с законом МРОТ, выплачиваемой в месяц.

Сроком предоставления услуг является период жизни получателя. Если плательщик умер, его обязанности возлагаются на наследников.

Стоит отметить, что договор ренты таит в себе как ряд плюсов, так и ряд "подводных камней" и для рентодателя, и для рентополучателя, поэтому при его составлении без хорошего адвоката не обойтись.

Для рентополучателя основным преимуществом и собственно смыслом заключения договора является право проживания в принадлежащей ему недвижимости и возможность получать различные услуги, перечисленные в договоре, за счет плательщика ренты.

Однако, тут могут возникнуть проблемы. Нередки случаи, когда рентодатели вводят одиноких стариков в заблуждение и прописывают в договоре ограниченный перечень услуг, заниженные суммы ренты, а то и вовсе пытаются сжить стариков со света.

Главным достоинством заключения такого договора для рентодателя становится возможность приобретения недвижимости по цене ниже рыночной. Причем расходы на иждивение рентополучателя чаще всего ниже, например, ежемесячного ипотечного платежа.

Но минусов при этом тоже не мало. До смерти получателя ренты плательщик является только номинальным собственником, а рентополучатель при желании может достаточно легко расторгнуть договор.

Довольно часто предприимчивые старики и старушки заключают договор с рентодателем, некоторое время пользуются полученными средствами, обеспечив себе комфортную жизнь, а затем провоцируют рентодателей нарушить условия договора, чтобы в дальнейшем без проблем его расторгнуть и найти очередную "жертву". Например, препятствуют оплате коммунальных услуг, не берут деньги, которые рентодатель перечисляет им на содержание и т.д.

Нельзя забывать и о таком моменте, как наследники, которые могут появиться и повлиять на получателя ренты, пытаясь оспорить договор.

Есть несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание и соблюсти при заключении договора:

- на начальном этапе нужно обдумать и записать в договор все моменты, касающиеся будущего взаимодействия сторон. Чем подробнее они будут описаны, тем меньше риск возникновения каких – либо конфликтов в будущем.

- все расходы рекомендуется совершать посредством банков, и сохранять чеки об оказании услуг, приобретении продуктов, лекарств и т.п. Лучше всего фиксировать каждый платеж, например, в специальном журнале с отметками рентополучателя.

- в договоре нужно четко прописать обязанности каждой из сторон, указав условия содержания, периодичность, сроки предоставления услуг, объем денежных выплат.

- заключать договор между сторонами необходимо по установленной форме в письменном виде и заверять нотариально.

- немало важно получить от потенциального рентополучателя справку, которая подтверждает его дееспособность.

Это позволит избежать проблемы, когда сам рентополучатель или его наследники подают заявление в суд с целью признать договор недействительным в связи с недееспсобностью получателя ренты.

На первый взгляд договор ренты для одних - реальная возможность получить жилье в собственность, а для других – обеспечить себе достойную старость в обмен на это жилье.

Вместе с тем, не стоит забывать, что не зря рентная сделка относится к одной из самых высоко рискованных и, прежде чем решиться на заключение подобного договора, стоит хорошо взвесить все за и против.