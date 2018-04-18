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Доля участков без подряда выросла на 71%

18 апреля 2018 г. 256
Фото: © Global Look Press/Andrey Arkusha

В настоящее время на первичном загородном рынке насчитывается 62308 объектов.

На подмосковном рынке недвижимости возникла интересная тенденция. Дело в том, что по сообщению экспертов компании "Инком-Недвижимость", на подмосковной "загородке" доля участков без подряда (УБП) за последние пять лет выросла с 54 до 71%.

Что касается цены, то она увеличилась на 8,3% и установила новый рекорд – 3,9 млн рублей. Интересно, что при этом средний чек покупки, напротив, уменьшился на 30% – до 1,4 млн рублей. Происходящее свидетельствует о вымывании недорогого ликвидного товара и продолжающемся регрессе на рынке.

В настоящее время на первичном загородном рынке насчитывается 62308 объектов. Лишь 15% предложения занимают квартиры в малоэтажных домах (МЖД), 7% ассортимента приходится на коттеджи, 5% – на таунхаусы и 2% – на дуплексы.

"Процент УБП в предложении является своеобразным маркером состояния рынка. Чем он выше, тем сложнее ситуация, ведь преобладание земельных участков свидетельствует о нехватке проектов с застройкой и отсутствии у девелоперов финансовых возможностей для их создания. Статистика показывает, что с началом новой волны кризиса доля УБП пошла в рост", — резюмирует руководитель Аналитического центра "ИНКОМ-Недвижимость" Дмитрий Таганов.

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