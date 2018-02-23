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Дом, где живут два бывших латвийских президента, признали развалинами

23 февраля 2018 г. 2084
Фото: © shutterstock.com

Статус развалин категории Б присвоен зданию в Риге, где живут бывшие президенты Латвии Гунтис Ульманис и Вайра Вике-Фрейберга.

Решение приняла Рижская дума, основываясь на заключении экспертов. Часть фасада здания повреждена и находится в плохом состоянии, создавая опасность для жизни и здоровья. Опасные элементы с фасада следует демонтировать, однако владельцы здания решили его ремонтом не заниматься.

Теперь же, после обретения зданием нового статуса, с жильцов будут требовать повышенный налог, передает РИА Новости.

По латвийскому законодательству президенту после срока истечения его полномочий в пользование дается квартира. Она считается собственностью государства, но из госбюджета бывшим главам государства выделяются средства на оплату аренды, счетов и на поддержание квартиры в надлежащем состоянии.

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