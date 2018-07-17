ГлавнаяЖильеДома для реновации будут строить в промзонах

Дома для реновации будут строить в промзонах

17 июля 2018 г. 376
Фото: © shutterstock.com

Столичные власти одобрили несколько проектов развития промзон, в рамках которых будут возводить дома для программы реновации, сообщил глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Городские программы должны реализовываться совместно, отметил он в ходе своего выступления на Московском урбанистическом форуме.  

В качестве примеров такого параллельного осуществления городских программ Тимофеев привел несколько примеров. Так, на Люблинской улице и 1,5 миллиона квадратных метров жилья 100 тысяч квадратов пойдут на реновацию. Подобные проекты также будут осуществлять на Боровском шоссе и на Вольной улице.  

Вывод производства с территорий промзон, подлежащих жилой застройке, будет осуществляться за счет инвесторов. Они также должны будут рекультивировать территории.

В этом году на территории бывших промзон в Москве планирует ввести в эксплуатацию около 1,4 миллиона квадратных метров жилья. В прошлом году в столичных промзонах ввели 2,7 миллиона квадратов недвижимости различного назначения.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны:
Связанные персоны
1
Тимофеев Константин Петрович
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
17 июля 2018 г. 376
Дома для реновации будут строить в промзонах 376
17 июля 2018 г. 615
Москва дальше Ватутинок не пойдет, но потомки могут решить иначе 615
17 июля 2018 г. 586
Больше половины москвичей поддерживают городские стройки 586
17 июля 2018 г. 763
Съемные квартиры в Москве не дорожают уже полгода 763
17 июля 2018 г. 70
Поисковая операция: Яндекс на службе у рынка недвижимости 70
17 июля 2018 г. 1589
Москва устояла: болельщики не нанесли серьезного урона столичным улица... 1589
Акция!
Дизайн
Кухня мечты - не идем на поводу у дизайнера, разбираемся самостоятельн...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Кухня мечты - не идем на поводу у дизайнера, разбираемся самостоятельн...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Кухня мечты - не идем на поводу у дизайнера, разбираемся самостоятельн...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Кухня мечты - не идем на поводу у дизайнера, разбираемся самостоятельн...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Кухня мечты - не идем на поводу у дизайнера, разбираемся самостоятельн...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.