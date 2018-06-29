Дома для жителей Нидерландов напечатают на принтере

Эйндховен, расположенный на юге Нидерландов , похоже, превращается в город, напечатанный на трехмерном принтере. Вслед за мостом, который уже установлен и функционирует, в Эйндховене вскоре появится целый квартал напечатанных таким образом домов.

В реализации проекта, получившего название Project Milestone, принимают участие специалисты из Технического университета Эйндховена, а также нескольких коммерческих фирм.

Главное отличие этого проекта от множества похожих – эти здания, внешне напоминающие огромные камни, действительно подходят для жилья. Предполагается, что квартиры в необычных домах будут сдаваться в аренду. В них и правда есть все, что необходимо: кухня, гостиная, спальня, а также санузел и даже кладовка.

Для создания таких домов используется гигантский 3D-принтер, который подобно шприцу выдавливает цементную смесь, слой за слоем формируя необходимую структуру. С помощью такой технологии можно получать формы, которые трудно создать иными путями.

В дальнейшем созданные элементы будут перевезены на место расположения будущего дома, где рабочие дополнят их окнами, крышей, электропроводкой и другими необходимыми элементами. Впрочем, предполагается, что один из домов будет напечатан прямо там, где он и будет располагаться.

Создание первого такого дома начнется уже в этом году, а все здания планируется напечатать в течение пяти лет. О том, сколько будет стоить аренда необычного жилья, пока не говорится, однако инженеры из университета Эйндховена утверждают, что она будет вполне сопоставима с ценой аренды более привычных нам домов.