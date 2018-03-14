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"Донстрой" займется строительством массового жилья

14 марта 2018 г. 485

Девелопер намерен построить ЖК комфорт-класса на Ореховом бульваре рядом со станциями метро "Красногвардейская" и "Зябликово".

"Донстрой", специализирующийся на строительстве недвижимости, относящейся к верхнему ценовому сегменту, объявил о запуске нового проекта для массового рынка. Девелопер намерен построить ЖК комфорт-класса. Проект получил название Fresh и будет расположен  на Ореховом бульваре рядом со станциями метро "Красногвардейская" и "Зябликово".

В состав комплекса войдут четыре 27-30-этажных корпуса. Площадь ЖК составит около 143 тыс. кв м. В рамках проекта запланировано строительство 1574 квартир площадью от 20,2 до 106,9 кв м.

Это уже второй проект "Донстроя", относящийся к массовому рынку. Ранее компания заявила о намерении построить ЖК комфорт-класса на Открытом шоссе площадью около 1 млн кв м.Сейчас портфель проектов компании включает 8,4 млн кв м недвижимости.

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