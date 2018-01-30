Дополнительные площади по реновации будут продавать с 10-процентной скидкой

Во вторник на заседании президиума столичного правительства был утвержден порядок приобретения квартир большей площади или с большим количеством комнат при реализации программы реновации.

Участники программы реновации смогут приобрести дополнительные площади со скидкой в 10% от их рыночной стоимости. Совокупная площадь жилья не должна превышать 100 квадратных метров. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Правительство Москвы утвердило формулу расчета размера доплаты, регламент в ближайшее время должен утвердить совет Фонда реновации.

Участникам программы, которые хотели бы улучшить жилищные условия, предоставят два варианта: переехать в новую квартиру больше площади или с большим количеством комнат или же переехать в равнозначную квартиру и получить скидку на покупку еще одной из городской собственности в течение 2 лет.

Хуснуллин отметил, что на первом этапе программы предложение будет "значительно ограничено". "Однако за счет предоставления скидки на последующее приобретение жилья эта проблема будет решена", — добавил он.

Излишки жилья, не востребованного переселенцами, будут продавать на открытых торгах по рыночным ценам. Механизм продаж будет аналогичен тому, по которому сейчас реализовывают жилье, построенное за городской счет. В торгах на аукционе смогут принять участие все желающие, участники реновации же получат обещанную скидку.