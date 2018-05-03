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Дополнительные возможности: покупатели вторички стали занимать у банков больше денег

3 мая 2018 г. 558
Фото: © shutterstock.com

Средняя сумма ипотечного кредита, который берут покупатели для приобретения жилья на вторичном рынке, выросла за 4 года на 13,5% - до 4,2 миллиона рублей, говорится в сообщении компании "ИНКОМ-Недвижимость".  Аналитики отмечают, что это максимальный показатель за всю историю ипотеки для вторичного жилья массовых сегментов.

В 2014 году средняя сумма кредита на покупку вторичного жилья в Москве составляла 3,7 миллиона рублей – это 57% от средней цены типовой однушки в спальном районе, 42% - от цены двухкомнатной квартиры с теми же параметрами и 28,5% - от цены трешки.

В настоящее же время из-за роста среднего размера кредита и снижения цен на жилье соотношение изменилось: средний ипотечный кредит (4,2 миллиона рублей) – это почти 74% от средней продажной стоимости типовой однушки, 54,5%  от стоимости аналогийчной двушки и 43% от стоимости трехкомнатной квартиры.

Фактически сумма ипотечного кредита сравнялась с ценой самой дешевой типовой однокомнатной квартиры в Москве. Однушек до 4,2 миллиона на вторичном рынке жилья в столице, по данным компании, представлено 187.  

Рост средней суммы кредита в "ИНКОМ-Недвижимости" связывают с двумя факторами: повышение доступности и ипотеки и снижением цен на жилье. В результате у людей появились дополнительные возможности, которыми они и пользуются: увеличивают сумму займа и покупают квартиру лучшего качества или большей площади.

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