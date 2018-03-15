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Дополнительных льгот по ипотеке в рамках реновации не будет

15 марта 2018 г. 316
Фото: © shutterstock.com

У участников программы уже есть льготы, которые они могут использовать, докупая дополнительные площади.

Власти не собираются разрабатывать дополнительные механизмы льготной ипотеки в рамках программы реновации, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Чиновник отметил, что ипотечные ставки "из года в год падают", а количество ипотечных кредитов растет.

Хуснуллин напомнил, что уже разработано и утверждено положение о возможности дополнительной докупки квадратных метров в рамках программы. "У людей есть льготы, а уже брать человеку ипотеку или искать другие источники для покупки дополнительных площадей – это вопрос желания и возможностей самого человека", - добавил он.

Участники программы реновации могут докупить площади с 10-процентной скидкой от рыночной цены. Совокупная площадь жилья при этом не должна превышать 100 квадратных метров.

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