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Дорогих новостроек в Москве стало больше, чем бюджетных

15 февраля 2018 г. 726
Фото: © shutterstock.com

На столичном рынке недвижимости увеличивается предложение квартир в домах бизнес – и премиум-класса, говорится в сообщении компании "Бест-Новострой".

По итогам января общая площадь проектов этих двух сегментов, находящихся в продаже, выросла на 7% и приближается к 1,5 миллиона квадратных метров – это на 200 тысяч квадратных метров больше, чем площадь предложения в массовом сегменте.

Предложение по количеству квартир в бизнес- и премиум-сегменте выросло на 6% - сейчас в продаже находится 17 480 квартир.

Рост объема предложения обусловлен выходом новых корпусов в уже существующих проектах, а также выводом на рынок трех новых проектов: ЖК Capital Towers, ЖК Freedom, ЖК "Фили Сити".

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках премиум-класса в январе выросла всего на 1% - до 479,5 тысячи рублей. Средний бюджет покупки повысился на 3% и составил 55,2 миллиона рублей.

В бизнес-классе средняя стоимость квадрата жилья осталась на прежнем уровне – 227,6 тысячи рублей. Аналитики объясняют это высоким уровнем конкуренции и регулярным выходом на рынок новых проектов.

Что касается спроса, самыми популярными стали двухкомнатные квартиры – на их долю пришлось 38% сделок. 30% сделок заключено с однокомнатными и 23% с трехкомнатными квартирами. Наименьшим спросом среди покупателей жилья бизнес- и премиум-класса пользуются студии.

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