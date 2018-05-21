Достройка проблемного ЖК "Царицыно" начнется 1 июня

Работы на стройплощадке жилого комплекса "Царицыно" на юге Москвы начнутся 1 июня, говорится в сообщении Москомстройинвеста.

Функции застройщика будут возложены на АО "Мосотделстрой №1". В сообщении подчеркивается, что застройщик не будет дожидаться передачи объекта в рамках процедуры банкротства.

Строительство ЖК началось в 2006 году с привлечением средств дольщиков. Всего было заключено более 4 тысяч ДДУ, и по 3,2 тысячи обязательства не исполнены – стройка была остановлена.

В апреле 2018 года ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" – застройщик жилого комплекса – признано банкротом, в отношении компании открыто конкурсное производство.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил обеспечить "Мосотделстрой №1" финансированием, уже определены транши на ближайшие два года. Также в мае был утвержден проект планировки территории под строительство "Царицыно 1" и "Царицыно 2".