Два крупнейших московских застройщика получили право начать продажи по ДДУ

Более половины заявок, поступивших с 1 января, Москомстройинвест отклонил.

Два крупнейших московских застройщика получили право зарегистрировать первый договор долевого участия (ДДУ) и начать продажи квартир, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Заключение о соответствии застройщика и проектной декларации нормам закона о долевом строительстве (ЗОС) получили ПАО "Группа компаний ПИК" и ООО "Проект Мичуринский" (партнерский проект Capital Group и Группы АФК "Система").

С 1 января в комитет поступило 36 заявлений на получение ЗОС, более половины заявок было отклонено. Главной причиной отказа, по словам председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, стало некачественное заполнение деклараций.

Согласно законодательству, застройщик, прежде чем открыть продажи в проекте, обязан получить ЗОС – без этого документа Росреестр не имеет права зарегистрировать первый ДДУ. В Москве услугу по выдаче ЗОС оказывает Москомстройинвест.

В качестве гарантий девелоперы обязаны вносить платеж в компенсационный фонд в размере 1,2% от цены договора.