ГлавнаяЖильеДва крупнейших московских застройщика получили право начать продажи по ДДУ

Два крупнейших московских застройщика получили право начать продажи по ДДУ

20 февраля 2018 г. 1171
Фото: © Global Look Press

Более половины заявок, поступивших с 1 января, Москомстройинвест отклонил.

Два крупнейших московских застройщика получили право зарегистрировать первый договор долевого участия (ДДУ) и начать продажи квартир, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Заключение о соответствии застройщика и проектной декларации нормам закона о долевом строительстве (ЗОС) получили ПАО "Группа компаний ПИК" и ООО "Проект Мичуринский" (партнерский проект Capital Group и Группы АФК "Система").

С 1 января в комитет поступило 36 заявлений на получение ЗОС, более половины заявок было отклонено. Главной причиной отказа, по словам председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, стало некачественное заполнение деклараций.

Согласно законодательству, застройщик, прежде чем открыть продажи в проекте, обязан получить ЗОС – без этого документа Росреестр не имеет права зарегистрировать первый ДДУ. В Москве услугу по выдаче ЗОС оказывает Москомстройинвест.

В качестве гарантий девелоперы обязаны вносить платеж в компенсационный фонд в размере 1,2% от цены договора.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
20 февраля 2018 г. 615
Минфин отобрал 46 банков для выдачи семейной ипотеки 615
20 февраля 2018 г. 656
Власти: застройщики апартаментов должны платить взносы в фонд дольщико... 656
20 февраля 2018 г. 1555
Самые дорогие новостройки в Крыму, самые дешевые – в Чечне 1555
20 февраля 2018 г. 710
Москва вошла в список лидеров городов будущего 710
20 февраля 2018 г. 1718
Японцы собираются построить самый высокий в мире деревянный небоскреб 1718
20 февраля 2018 г. 1102
Новостройку в Подмосковье можно купить за миллион и дешевле 1102
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.