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Две стороны одной дороги: квартиры за МКАД в два раза дешевле московских

16 февраля 2018 г. 792
Фото: © shutterstock.com

Раздел по МКАД - в зависимости от того, с какой стороны Кольцевой автодороги располагается жилье, его стоимость может вырасти или же уменьшиться в два раза.

Средняя стоимость покупки квартиры на вторичном рынке Подмосковья составляет 3,48 миллиона рублей, в Москве же однушка будет стоить в среднем 7,09 миллиона. Двухкомнатные квартиры в Москве стоят в 2,3 раза дороже, чем в области, трехкомнатные – в 2,5 раза, говорится в сообщении компании "Азбука жилья".

Однако стоимость жилья в Подмосковье во многом зависит от близости столицы, на цену жилья влияет также и направление. Если в Красногорске однокомнатная квартира площадью 35 квадратных метров будет стоить 3,2 миллиона рублей, то в соседнем Южном Тушине аналогичная будет стоить уже 4,7 миллиона.

В то же время разницу между подмосковным Реутовым и районом Ивановское внутри МКАД составляет меньше миллиона рублей: 3,45 миллиона и 4,3 миллиона соответственно.

В настоящее время на вторичном рынке жилья столицы продается 33,9 тысячи квартир – это в 1,5 раза больше, чем в области.  В структуре предложения преобладает массовый сегмент, но если в Москве на его долю приходится 75% вариантов жилья, то в Подмосковье это уже 83%.  Такое распределение закономерно, отмечают аналитики, - спрос на бизнес-класс и элитный сегмент в столице существенно выше, чем за МКАД.

 Покупатели квартир, планирующие работать в Москве, выбирают место для жительства за МКАД. Если позволяет бюджет, они рассматривают варианты покупки либо одной квартиры в Москве, либо двух в одном из ближайших городов Московской области. Таким образом, Москва и область отчасти перетягивают друг у друга спрос на вторичном жилом рынке. Специалисты департамента консалтинга и аналитики компании «Азбука Жилья» сравнили показатели рынка вторичного жилья двух регионов, говорится в пресс-релизе компании.

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