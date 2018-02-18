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Джакузи на балконе и туалет на кухне: новые правила перепланировки

18 февраля 2018 г. Григорий Вдовин 1605
Фото: © shutterstock.com

Дизайнерские эксперименты теперь можно узаконить - в Москве отныне действуют новые правила перепланировки квартир. Всю процедуру оформления разрешений можно пройти в Интернете за 15 минут. Это возможно, даже если владелец хочет узаконить перепланировку, что называется, задним числом.

Дом 1906 года постройки  на Мясницкой улице в центре Москвы уже не первый год терпит различные эксперименты по увеличению собственной метражности. Не потерпел бы такого наверняка и автор проекта — знаменитый архитектор Шехтель.

Захлестнувший Москву бум перепланировок, спровоцированный стоимостью квадратного метра, особенно в центре, породил все эти мансарды и мансардочки, надстройки и чердаки, используемые в интересах одной отдельно взятой квартиры. Эпопеи эти могут длиться годами и десятилетиями, как с мансардой художника Никаса Сафронова, где проживает его брат. Жильцы ниже наблюдают все новые трещины, и страхи их понять можно.

В Звенигороде на этой неделе эвакуировали пятиэтажку, пол в которой просто провалился.

Одна из самых громких московских перепланировочных историй: на Каширском шоссе, на последнем этаже 16-этажного дома в трехкомнатной квартире разместился хостел сразу на четыре номера, причем инженерный гений хозяина разместил санузлы в каждом из четырех номеров.

Туалет в каждой комнате и кухне, где есть балкон  - на балконе, снос вообще всех стен и возведение новых — вот такая вот гостиница. Инженерные решения, разумеется, текут во все стороны, преимущественно  вниз. Норма осадков на квадратный метр этажом ниже — больше среднего по московскому региону в разы. Мосжилинспекция грозится через суд лишать пользователя квартиры собственности. При этом номера как сдавались ,так и сдаются, жилиспекция в самых свежих официальных своих ответах предлагает взыскивать неустойки за жизнь в чужой канализации через суд.

В истории с перепланировками в Москве сейчас происходят события знаковые. Все снесенное и возведенное можно узаконить за 5 минут, не выходя из дома — на сайте mos.ru. Ограничений немного, но они есть: на произведенные работы должен быть составлен проект специализированной организацией. Самовольную перепланировку узаконить будет невозможно.

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