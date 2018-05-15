Джигурда добился своего: в деле о наследстве Браташ поставлена точка

В войне за наследство Людмилы Браташ, похоже, поставлена точка. Московский городской суд принял окончательное решение о том, что завещание бизнес-леди подлинное. Теперь все оставшееся после нее наследство официально перейдет членам семьи Никиты Джигурды. Соответствующее решение суд принял по итогам заседания 7 мая.

Ранее Верховный суд Америки также указывал на подлинность документа.

Это решение, в свою очередь, пытались оспорить сестры Людмилы Браташ, которые считали, что документ поддельный.

"После апелляции решение суда вступает в законную силу, и сейчас уже можно вступать в наследство, что Никита Джигурда и Марина Анисина и начали делать. Если кто-то недоволен, может идти хоть до Европейского суда, но действия после апелляции уже совершаются", - цитирует StarHit адвоката звездной пары Сергея Воронова.

По его словам, в США готовы хоть сейчас выдать актеру и Марине Анисиной все полагающееся им по закону наследство. Главной причиной затянувшихся споров стало то, что Джигурда умудрился потерять оригинал документа из-за чего потребовалось запросить его дубликат у нотариуса.

Напомним, по неофициальным данным, завещание Браташ включает в себя бизнес по арганизации авиаперевозок в США, различное имущество в России и Франции.